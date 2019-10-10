ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Карпати прийшла зима: приголомшливі фото вершин

STYLERЖиття    10.10.2019 - 08:25
В Карпати прийшла зима: приголомшливі фото вершин
Фото: Сніг в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

В карпатські гори зима прийшла не за календарем

У Карпатах на Західній Україні продовжує лежати сніг, який випав перед вихідними. Так, наприклад, гора Піп Іван вся вкрита сніговим покривом, а температура становить +1 градус тепла. Про це написали в групі "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний міст" у Facebook.

"Станом на 14:00, 09.10.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер Північно-Західний 10 м/с, температура повітря + 1 °С" - написали під знімками.

Можна самим побачити, що осінь 2019 року у Карпатах більше схожа на зиму.

В Карпати прийшла зима: приголомшливі фото вершинВ Карпати прийшла зима: приголомшливі фото вершинФото: Карпати укрила снігом (facebook.com/pg/chornogora.rescue112

Як ми раніше писали, 7 жовтня, у столиці України випав перший сніг. Це видно з відео користувачів мережі, які обговорюють цю подію. Вранці у Києві температура повітря була на рівні нуля градусів.

В Карпати прийшла зима: приголомшливі фото вершин

Перший сніг у Києві: у мережі з'явились відео Україну продовжує засипати снігом: приголомшливі фото і відео
Новини України снег
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся