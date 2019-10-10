В Карпати прийшла зима: приголомшливі фото вершин

Фото: Сніг в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

В карпатські гори зима прийшла не за календарем

У Карпатах на Західній Україні продовжує лежати сніг, який випав перед вихідними. Так, наприклад, гора Піп Іван вся вкрита сніговим покривом, а температура становить +1 градус тепла. Про це написали в групі "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний міст" у Facebook.

"Станом на 14:00, 09.10.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер Північно-Західний 10 м/с, температура повітря + 1 °С" - написали під знімками.

Можна самим побачити, що осінь 2019 року у Карпатах більше схожа на зиму.

Фото: Карпати укрила снігом (facebook.com/pg/chornogora.rescue112

Як ми раніше писали, 7 жовтня, у столиці України випав перший сніг. Це видно з відео користувачів мережі, які обговорюють цю подію. Вранці у Києві температура повітря була на рівні нуля градусів.