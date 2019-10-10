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В Карпаты пришла зима: потрясающие фото вершин

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 08:25
В Карпаты пришла зима: потрясающие фото вершин
Фото: Снег в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

В карпатские горы зима пришла не по календарю

В Карпатах на Западной Украине продолжает лежать снег, который выпал перед выходными. Так, например, гора Пип Иван вся укрыта снежным покровом, а температура составляет +1 градус тепла. Об этом написали в группе "Черногорский горный поисково-спасательный мост" в Facebook.

"По состоянию на 14:00, 09.10.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Северо-Западный 10 м/с, температура воздуха + 1 °С" - написали под снимками.

Можно самим увидеть, что осень 2019 года в Карпатах больше похожа на зиму.

В Карпаты пришла зима: потрясающие фото вершин

В Карпаты пришла зима: потрясающие фото вершинВ Карпаты пришла зима: потрясающие фото вершинФото: Карпаты укрыло снегом (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

В Карпаты пришла зима: потрясающие фото вершин

Как мы ранее писали, 7 октября, в столице Украины выпал первый снег. Это видно из видео пользователей сети, которые обсуждают данное событие. Утром в Киеве температура воздуха была на уровне нуля градусов.

Первый снег в Киеве: в сети появились видео Украину продолжает засыпать снегом: потрясающие фото и видео
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