Карпати завалило снігом: можна починати лижний сезон (фото)

Фото: Сніг в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

В Карпатських горах снігу випало стільки, що можна ставати на лижі

У Карпатах 5 жовтня випав сніг. Опадів випало досить багато, що вже можна відкривати гірськолижний сезон. Дуже багато снігу зараз у селі Поляниця Івано-Франківської області. Саме там знаходиться найбільший гірськолижний курорт Буковель.

Сніг продовжує падати і утворився вже чималий сніговий покрив. Зимовий сезон можна вважати відкритим.

Завтра в Україні очікуються сильні заморозки

Як видетельствуют дані з вебкамер гірськолижних курортів, 6 жовтня, вранці, під снігом опинилися гірськолижні курорту Драгобрат, Тростян, Захар Беркут, Пилипець та інші.

Фото: Сніг в Карпатах (фото з вебкамер)

Крім цього, за прогнозами синоптиків заморозки пройдуть не тільки на Заході, похолодання прийде в найближчі дні на більшу частину території України і протримається мороз і холод до четверга, 10 жовтня.

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Фото: Засніжені Карпати (фото з вебкамер)

до Речі, а погодою на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, який транслює зображення з камер на 30 українських базах відпочинку.

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Відео: у Буковелі сніг продовжує сипати (Facebook)