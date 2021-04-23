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Карпати наприкінці квітня засипає снігом: у горах вдарив мороз

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 11:40
Карпати наприкінці квітня засипає снігом: у горах вдарив мороз Фото: Карпати в квітні замітає снігом (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зима не збирається йти з України навіть навесні. Так, 23 квітня Карпати продовжує замітати сніговими опадами. Температура в горах знизилася до зимових параметрів, а саме до -8 градусів морозу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що незважаючи на снігові опади, погода стоїть ясна, вітер дме північно-західний.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 5-7 м/с, температура повітря -8 градусів", - сказано в повідомленні в соцмережі.

Також на сторінці опубліковано приголомшливе фото снігової вершини. На знімку ми можемо побачити велич гір, заметених снігом. Складно повірити, що зараз 23 квітня.

Карпати наприкінці квітня засипає снігом: у горах вдарив мороз
Карпати замело снігом 23 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Що обіцяють синоптики найближчими днями

Синоптики обіцяють, що 24 квітня в Україні знову погіршиться погода. У західних областях вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів. Незабаром у більшості областей слід чекати короткочасний дощ, місцями грозу. У Вербну неділю погода влаштує українцям неприємний сюрприз - буде холодно і дощитиме.

Як ми писали раніше, в Україні продовжиться тенденція холодної весни. Синоптики прогнозують прохолоду з заморозками на початку місяця, яка зміниться спекою в кінці.

Читайте також, що синоптики назвали дату потепління в Україні.

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