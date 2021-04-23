Карпаты в конце апреля засыпает снегом: в горах ударил мороз
Зима не собирается уходить из Украины даже весной. Так, 23 апреля Карпаты продолжает заметать снежными осадками. Температура в горах снизилась до зимних параметров, а именно до - 8 градусов мороза.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Отмечается, что несмотря на снежные осадки, погода стоит ясная, в ветер дует северо-западный.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-7 м/с, температура воздуха -8 градусов", - сказано в сообщении в соцсети.
Также на странице опубликовано потрясающее фото снежной вершины. На снимке мы можем увидеть величие гор, заметенных снегом. Сложно поверить, что сейчас 23 апреля.
Карпаты замело снегом 23 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Что обещают синоптики в ближайшие дни
Синоптики обещают, что 24 апреля в Украине снова ухудшится погода. В западных областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов. Вскоре в большинстве областей следует ждать кратковременный дождь, местами грозу. В Вербное воскресенье погода устроит украинцам неприятный сюрприз - будет холодно и дождливо.
Как мы писали ранее, в Украине продолжится тенденция холодной весны. Синоптики прогнозируют прохладу с заморозками в начале месяца, которая сменится жарой в конце.
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