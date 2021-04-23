Синоптики назвали дату потепління в Україні

Погода в Україні почне змінюватися з приходом потепління починаючи з наступної середи, 28 квітня . До цього ж часу нас чекає холод, заморозки і мокрий сніг. Що буде з погодою на вихідніх і після них - читайте далі в нашому матеріалі.

"У суботу в Україні є ймовірність мокрого снігу... Сніг побігає по Півночі та Заходу України", - прогнозує Наталка Діденко на 24 квітня.

На Сході і в центральних областях завтра місцями дощ, але з проясненнями. На Півдні - без опадів.

У Вербну неділю 25 квітня опадів у країні побільшає, місцями похолодає навіть до заморозків.

"У неділю черговий атмосферний фронт пронесе у метеовідрах чергові дощі. З усіх вихідних найкомфортнішою буде погода на Сході України в неділю - сонячно та тепло, до +12+14 градусів. Також тепло буде у південній частині - до +13+15 градусів", - пише синоптик.

На Заході, Півночі і значній частині Центру холодно, +7+12 градусів.

"Дуже важливий нюанс погоди на суботу-неділю! При проясненнях вночі велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі! Окрім південної частини", - попереджає синоптик.

У Києві в суботу, 24 квітня, вранці можливий мокрий сніг. Вночі на вихідних можливі заморозки, а вдень очікується +7+9 градусів.

Синоптики Gismeteo також на картах для Києва показують сніг, 24, а також 26 квітня. З 24 по 27 число температура повітря буде +5+8 градусів, вночі - заморозки, а от з 28-го квітня температура трохи підвищиться.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)