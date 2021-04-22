Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень

Погода в Україні у травні 2021 продовжить тенденцію холодної весни. Синоптики прогнозують прохолоду з заморозками на початку місяця, яка зміниться спекою в кінці.

Що буде з травневою погодою, і чи доведеться нам насолодитися помірним весняним теплом і відпочинком на природі - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, холодна весна цього року - закономірна.

"Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно росте. Додатково до цього ще й Великдень цього року пізно, 2 травня. Природна закономірність, що до Великодня ніколи немає тепла", - каже синоптик, пише ТСН.

Перші дні травня, в тому числі і Великдень, на думку синоптика, будуть теплими. Але потім нас чекає похолодання і заморозки. А останні дні місяця принесуть українцям спекотну погоду.

"1-2 травня буде тепло, 3 травня - очікується дощ, а ось 4 травня - в Україну прийде похолодання з заморозками, яке триматиметься до 7 числа. У період з 8 по 11 травня буде тепло, але похмуро, 12-21 травня - сонячно і тепло, 22-23 травня - дощі і в кінці місяця - спека, в останній день місяця, 30 травня, йтиме дощ", - розповів Горбань.

Зазначимо, що синоптик Вазіра Мартазінова каже, що весні 2021 характерні хвилі похолодання і потепління і травень не стане винятком з правил.

"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас - кожні 4-5 днів зміна погоди", - зазначає метеоролог.

На Великдень синоптик прогнозує зниження температури, але опади малоймовірні. Відразу після свята нас чекає теплий тиждень, але в цілому травень 2021 буде відносно прохолодним в порівнянні з попередніми роками.