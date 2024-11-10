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Лилия Подкопаева показала красавицу-дочь, которую крестила Ани Лорак: редкие фото

Воскресенье 10 ноября 2024 13:47
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Лилия Подкопаева показала красавицу-дочь, которую крестила Ани Лорак: редкие фото Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Полина Иваненко

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, уже долгое время проживающая в США, впервые за долгое время показала свою старшую дочь. Каролине исполнилось 18 лет.

Как выглядит дочь Подкопаевой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram гимнастки.

Старшая дочь гимнастки отмечает 18-летие

Так, спортсменка разместила несколько фото дочери. Девочка стала настоящей красавицей и чем-то похожа на свою маму.

"З днем народження, серденько", - написала Подкопаева.

Лилия Подкопаева показала красавицу-дочь, которую крестила Ани Лорак: редкие фото

Старшая дочь Подкопаевой (скриншот)

Гимнастка немного рассказывает о детях, но иногда делится их фотографиями. В прошлом году Подкопаева даже публиковала видео, на котором показала, как менялась Каролина.

Что известно о семье Подкопаевой

Известная гимнастка воспитывает троих детей. В 2004 году Лилия пережила ограбление, воры ее сильно избили, из-за чего она оказалась в больнице. Потом Подкопаевой говорили, что из-за травм у нее очень мало шансов забеременеть.

В 2006 гимнастка и ее первый муж Тимофей Нагорный усыновили мальчика Вадима, которому тогда было всего 8 месяцев. А потом стало известно, что Подкопаева родила дочь. Ее назвали Каролиной - в честь певицы Ани Лорак, с которой тогда дружила спортсменка.

Более того, артистка стала крестной мамой девочки. Теперь же, когда Лорак открыто предала Украину, Подкопаева с ней не общается.

Лилия Подкопаева показала красавицу-дочь, которую крестила Ани Лорак: редкие фото

Старшая дочь Подкопаевой и крестница Лорак (скриншот)

Во втором браке, от Игоря Дубинского, спортсменка родила еще одну дочь - Эвелину. Семья уже много лет проживает в США.

Лилия Подкопаева очаровала редким фото со взрослыми детьми

Дети и муж Подкопаевой (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

К слову, недавно Подкопаева тронула словами об усыновлении.

Кроме того, ранее Подкопаева показала фото с 18-летним сыном.

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