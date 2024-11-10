Лилия Подкопаева показала красавицу-дочь, которую крестила Ани Лорак: редкие фото
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, уже долгое время проживающая в США, впервые за долгое время показала свою старшую дочь. Каролине исполнилось 18 лет.
Как выглядит дочь Подкопаевой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram гимнастки.
Старшая дочь гимнастки отмечает 18-летие
Так, спортсменка разместила несколько фото дочери. Девочка стала настоящей красавицей и чем-то похожа на свою маму.
"З днем народження, серденько", - написала Подкопаева.
Старшая дочь Подкопаевой (скриншот)
Гимнастка немного рассказывает о детях, но иногда делится их фотографиями. В прошлом году Подкопаева даже публиковала видео, на котором показала, как менялась Каролина.
Что известно о семье Подкопаевой
Известная гимнастка воспитывает троих детей. В 2004 году Лилия пережила ограбление, воры ее сильно избили, из-за чего она оказалась в больнице. Потом Подкопаевой говорили, что из-за травм у нее очень мало шансов забеременеть.
В 2006 гимнастка и ее первый муж Тимофей Нагорный усыновили мальчика Вадима, которому тогда было всего 8 месяцев. А потом стало известно, что Подкопаева родила дочь. Ее назвали Каролиной - в честь певицы Ани Лорак, с которой тогда дружила спортсменка.
Более того, артистка стала крестной мамой девочки. Теперь же, когда Лорак открыто предала Украину, Подкопаева с ней не общается.
Старшая дочь Подкопаевой и крестница Лорак (скриншот)
Во втором браке, от Игоря Дубинского, спортсменка родила еще одну дочь - Эвелину. Семья уже много лет проживает в США.
Дети и муж Подкопаевой (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)
К слову, недавно Подкопаева тронула словами об усыновлении.
Кроме того, ранее Подкопаева показала фото с 18-летним сыном.