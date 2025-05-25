Кароль, Полякова и другие звезды о ракетном ударе в День Киева: "Они никогда не победят"

Украинские звезды поздравили с Днем Киева и высказались о ракетном ударе, под которым в ночь на 25 мая оказалась Украина. Взрывы слышали как жители столицы, так и в других городах страны.
Что о ракетном ударе говорят известные артисты и что они говорят о Дне Киева, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"С Днем рождения, Киев! Город силы, красоты и свободы. Несокрушимый в сердце каждого из нас", - написала певица.
"Как тебя не любить, Киев мой? С Днем рождения, мой любимый город! Когда-то я только мечтал о тебе, но точно знал, что именно ты станешь моим домом. Городом, где я буду расти, творить, открывать себя", - признался дизайнер.
Он рассказал, что мечтал жить в Киеве, а когда его желание стало реальностью - в его жизни начался невероятный период.
"Этот город дал мне крылья. Дал мне людей. Дал мне возможности. Киев мой, я бесконечно благодарен тебе за все. Люблю тебя искренне. Навсегда твой!" - добавил Тан.
Ведущая рассказала, что пряталась от взрывов на паркинге. Но из-за этого она не забыла о Дне Киева и все равно решила отпраздновать это событие, хотя и пряталась в ванной во время утренней воздушной тревоги.
"С Днем Киева, несокрушимый! Сегодня снова взрывы, тревоги, страх. Это ужас и боль, которые мы не привыкнем воспринимать как норму. Но Киев выстоит. Мы выстоим", - написала певица.
Звезда поблагодарила силы ПВО, ведь именно они сбивают ракеты и "Шахеды".
"Поклон. Почет. Честь", - написала Тина.
Жена боксера также поблагодарила силы ПВО за защиту. Ведь, отметила Екатерина, все герои, кто спасает.
"Если на мгновение представить Киев человеком... Это был бы человек с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, комфортно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С Днем рождения, столица моего сердца!" - написала ведущая и бывшая Дмитрия Комарова.
"Киев влюбляет в себя каждого, у кого есть глаза и нормальные органы чувств. Потому что так сложилась его история и характер - быть городом, излучающим любовь и гуманные смыслы. Две ночи подряд нелюди убивают украинцев и пытаются кровью и новыми разрушениями омрачить День Киева и тем самым поставить нас на колени", - написал ведущий.
"Сегодня ночью под звуки взрывов думал: ну как утром выходить в эфир на позитиве, поздравлять с Днем Киева, который уже давно стал любимым событием всех украинцев. Вышиванку подготовил от выдающейся мастерицы, которую еще не надевал никогда... За окном обстрелы, а я думаю об уместности вышиванки утром... Все же одел, потому что на рубашке зашифровано немало символов-оберегов", - добавил он.
"Они никогда не победят. Они сделали так, что их ненавидят миллионы детей, а дети вырастают. Паскудная страна террористов", - заявил певец, который сейчас служит.
"Мой Киев медленный и осторожный. Мой Киев неудержимый и опасный. Киев стал мне домом. Только в Киеве можно так влюбиться, так творить, любить и жить. Здесь все свои. С твоим Днем, город каштанов", - подписала трогательное видео певица.
Пиарщица и жена Анатолия Анатолича разместила фото столицы и нежно поздравила родной город.
В ночь на 25 мая устроила новый комбинированный удар по Украине. Страна-агрессор выпустила 298 дронов и 69 ракет. Взрывы слышали в 13 регионах страны. Немало домов получили повреждения. Уже известно, что о 12 погибших и более 60 раненых.
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