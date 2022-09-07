Карма наздогнала: Даша Кацуріна зізналася, що забрала чоловіка з сім'ї

Вона зізналася, що в 16 років дуже закохалася. Однак, чоловік, якого вона кохала, був одружений. Дівчина вирішила зробити все задля того, аби он покинув сім'ю.

В результаті Даші вдалося досягти свого. Ймовірно, дівчина мала на увазі Мішу Кацуріна.



"Про карму із е біч. Було мені 16, і я дуже закохалася у хлопця, він був одружений. А мені було на це байдуже, на неї байдуже. Я робила все, щоб він пішов до мене. Він пішов і одружився зі мною", - розповіла Кацуріна.

Згодом Даша дуже багато разів обдумувала цю ситуацію, їй було соромно за свій вчинок. Рестораторка була переконана, що чоловік вчинить із нею так само. За її словами, саме так і трапилося.

"Я подорослішала і багато думала про себе та про свої вчинки. Мені було соромно та кепсько, коли я зрозуміла, як боляче зробила цій дівчині, я навіть цьому хлопцю казала, що до мене це повернеться. Так і трапилося", - написала вона.

Як відомо, рестораторка протягом семи років була у стосунках з Мішею Кацуріним, від якого має двох дітей. Для Даші це був перший шлюб, а для Михайла другий.

Зазначимо, що вперше він одружився у 2013 році та розлучився у лютому 2015 рокую. З Дашею Кацурін він одружився у вересні 2015 року.

У березні цього року пара оголосила про розлучення. У червні 2022 року Міша Кацурін підтвердив, що зустрічається зі співачкою Надією Дорофєєвою. Зазначимо, що Дантес, колишній чоловік Дорофєєвої, вирішив почати зустрічатися з Дашею.

Даша Кацуріна (instagram.com.dasha_katsurina)