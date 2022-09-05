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Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером

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Понеділок 05 вересня 2022 17:09
Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером Як виглядала Даша Кацуріна до зустрічі з Дантесом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Даша Кацуріна і Володимир Дантес офіційно підтвердили, що вони пара. Стосунки між ними почалися буквально через кілька місяців після розлучення - Даші з чоловіком Мішею, Дантеса - з дружиною Надею Дорофєєвої.

Що відомо про Дашу Кацуріну і як вона виглядала в юності - читайте в матеріалі Styler.

Хто така Даша Кацуріна

Сьогодні Кацуріна - відомий український дизайнер і ресторатор, живе в Києві. Їй 26 років, і вона мама двох дітей. У шлюбі з підприємцем Мішею Кацуріним народилася спочатку дочка Олександра і зовсім недавно (в липні 2021 року) син Іван.

Пара розписалася у 2015 році, в тому ж році Даша заснувала свій власний бренд одягу Katsurina. Разом з чоловіком Даша відкрила в столиці три ресторани - "Китайський Привіт", "Тайський Привіт", "В'єтнамський Привіт".

Народилася Даша в Харкові і її дитинство пройшло в тихій інтелігентній родині.

Її тато - вчений, їздить по всьому світу з лекціями. Мама викладала фізику в школі, зараз керує видавництвом.

Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером

Фото: Даша Кацуріна в юності

До Києва Даша переїхала в 16 років, коли вступила до університету - на механіко-математичний факультет. Через рік вона кинула навчання і почала працювати.

Бренд одягу почався з пуховика з ковдр, який Даша пошила собі сама. Її пуховик так сподобався її бойфренду (Міші), що вона вирішила його продавати.

Шила самостійно, продавала на своїй сторінці в Instagram, а її хлопець розвозив замовлення.

Паралельно Даша з Мішею створили сім'ю і народили дочку Сашу.

Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером

Фото: Даша Кацуріна

Розлучення Кацуріних

У березні 2022 року Кацуріна повідомила, що розлучилася з чоловіком. І вона, і Міша опублікували на своїх сторінках в соцмережах повідомлення, де подякували один одному за спільні 7 років життя.

Також пара зазначила, що вони розлучаються друзями та батьками своїх прекрасних дітей. Причину розлучення ні Даша, ні Міша так і не озвучили.

Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером

Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером

Фото: Даша Кацуріна з екс-чоловіком

Роман Даші із Володимиром Дантесом

Майже одночасно з Кацуріними про розлучення повідомили Надя Дорофєєва і Дантес. Вони теж розлучилися "полюбовно".

І досить швидко після цього на сторінках Кацуріної та Дантеса стали з'являтися спільні фото. Пара кілька місяців не коментувала свої стосунки. І тільки зараз вони підтвердили, що офіційно разом.

У той же час Надю Дорофєєву застукали в Барселоні з Мішею Кацуріним (наприкінці червня співачка підтвердила, що перебуває у стосунках з ресторатором)

Обидві пари дружили й раніше, навіть разом їздили відпочивати. І зараз, судячи з усього, вони всі разом продовжують спілкуватися.

Юна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнеромЮна мрійниця: як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером

Фото: Даша Кацуріна у 2022 році

Раніше ми писали про те, як відреагував Дантес на роман колишньої дружини з Мішею Кацуріним.

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Владимир Дантес
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