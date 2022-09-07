Карма догнала: Даша Кацурина призналась, что увела мужчину из семьи

Она призналась, что в 16 лет очень влюбилась. Однако, мужчина, которого она любила, был женат. Девушка решила сделать все ради того, чтобы он покинул семью.

В результате Даше удалось достичь своего. Вероятно, девушка имела в виду Мишу Кацурина.



"О карме из е бич. Было мне 16, и я очень влюбилась в парня, он был женат. А мне было на это безразлично, на нее безразлично. Я делала все, чтобы он пошел ко мне. Он ушел и женился на мне", - рассказала Кацурина.

Впоследствии Даша очень много раз обдумывала эту ситуацию, ей было стыдно за свой поступок. Рестораторша была убеждена, что мужчина поступит с ней так же. По ее словам, именно так и случилось.

"Я повзрослела и много думала о себе и о своих поступках. Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", - написала она.

Как известно, рестораторша в течение семи лет была в отношениях с Мишей Кацуриным, от которого имеет двоих детей. Для Даши это был первый брак, а для Михаила второй.

Отметим, что впервые он женился в 2013 году и развелся в феврале 2015 года. С Дашей Кацуриной он женился в сентябре 2015 года.

В марте этого года пара объявила о разводе. В июне 2022 года Миша Кацурин подтвердил, что встречается с певицей Надеждой Дорофеевой. Отметим, что Дантес, бывший муж Дорофеевой, решил начал встречаться с Дашей.

Даша Кацурина (instagram.com.dasha_katsurina)