Кардиолог рассказала, что действительно быстро поможет при пониженном давлении

Пониженное артериальное давление (гипотония) - достаточно распространенная проблема. Такой диагноз ставится, если цифры тонометра не поднимаются выше 90/60 миллиметров ртутного столба.

Об этом сообщила кардиолог и терапевт Мария Мичко в Instagram .

Симптомы снижения АД

По словам врача, артериальное давление колеблется в течение дня. Оно зависит от позиции тела, приемов пищи, жидкости, дыхания, приемов препаратов, времени суток, стресса и физических нагрузок. В частности, незначительные колебания давления - это норма.

При пониженном давлении могут наблюдаться следующие симптомы:

головокружение;

головная боль;

резкая общая слабость;

боль в висках или во лбу;

тошнота;

мерцание перед глазами.

Кардиолог говорит, что снижение АД может быть и физиологическим, то есть не связано с заболеванием.

Самые частые причины - стресс, обезвоживание и снижение активности.

Важно, если симптомы падением АД часто повторяется, то следует подумать, не являются ли это симптомами заболеваний:

сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, брадикардия, тахикардия, аритмия, прогрессирование сердечной недостаточности, ишемическая болезнь сердца, недостаточность клапанов сердца);

обезвоживание - когда воды в теле недостаточно, уменьшается объем крови, циркулирующий по сосудам и как результат - артериальное давление падает;

аллергическая реакция - анафилактический шок;

кровопотеря - кровотечения при язвах желудка, острые травмы;

острой интоксикации при инфекционных заболеваниях;

дефицит микроэлементов и витаминов группы В;

нейродегенеративных заболеваний

Что делать

При падении артериального давления необходимо сразу:

выпить кофе или крепкого чая;

съесть что-нибудь соленое или кислое;

лечь, приподнять ноги доверху;

съесть кусочек черного горького шоколада;

выйти на свежий воздух или открыть окно.

Для профилактики необходимо много двигаться, более 10 тысяч шагов в день. Также не стоит забывать о достаточном употреблении воды.