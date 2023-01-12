Эта популярная рыба повышает давление! Ограничьте ее в своем рационе

Даже полезные продукты могут оказать негативное влияние на здоровье. Так ученые обнаружили, что популярная рыба, входящая в рацион многих людей, способна повышать кровяное давление и вызвать развитие гипертонии. Наверняка вы тоже ею злоупотребляете...

О том, какая рыба способна оказывать негативное влияние на показатели давления, сообщает ресурс Express.co.uk.

Какая рыба повышает давление

Высокое кровяное давление или гипертония является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты. Показатели давления могут подниматься в ответ на неправильные решения, касающиеся образа жизни, в частности питания.

Хотя рыба и считается здоровой пищей и славится содержанием жирных кислот омега-3, которые полезны для здоровья сердца, впрочем, определенные ее виды могут повысить показатели гипертонии. Важен именно способ приготовления.

По данным Blood Pressure UK, сушеная рыба может повысить риск развития высокого артериального давления.

Вяленая рыба - популярная закуска, которая бывает разных вкусов и размеров. Метод сушки позволяет удалить воду из рыбы, продлевая срок ее хранения.

Считается, что большинство вяленых рыбных продуктов содержит белок, сохраняя низкое содержание жира. Однако в вяленом мясе есть и потенциально вредный ингредиент для тех, у кого высокое артериальное давление - соль.

По данным Blood Pressure UK, сушеная рыба обладает особенно высоким содержанием соли. Поэтому следует ограничить его количество в рационе или найти альтернативу с меньшим содержанием соли.

Именно соль задерживает воду в организме. Это приводит к увеличению количества воды в крови и создает дополнительное давление на артерии.

Кроме того, если высокое АД уже находится в красной зоне, соль может усугубить эту проблему.

Чрезмерное потребление соли может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем, начиная от сердечных заболеваний и заканчивая инсультом.

Сокращение потребления обычной приправы является одним из самых простых способов снизить показатели гипертонии. Ситуацию можно улучшить через несколько месяцев ограничения.

Чтобы восстановить контроль над потреблением соли, специалисты рекомендуют смотреть на этикетки и избегать продуктов с высоким содержанием соли, которое составляет 1,5 г или более на 100 г пищи.

Также эксперты отмечают, что не стоит употреблять более 6 грамм соли в день, что соответствует 2,4 грамма натрия.