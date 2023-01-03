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Натуральные средства от высокого давления, доступные каждому: список

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Вторник 03 января 2023 10:00
Натуральные средства от высокого давления, доступные каждому: список Натуральные средства от высокого давления (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Натуральные средства, правильное питание и образ жизни могут помочь с высоким давлением.

Об этом говорится в Instagram Лечебницы сестер Похмурских.

Чеснок

Овощ может снизить артериальное давление. Кроме того, он обладает антиоксидантными свойствами и является мощным антимикробным средством.

Петрушка и лимон

Считается, что сочетание лимона и этой зелени предотвращает гипертонию.

Овес

Потребление овса может помочь снизить уровень холестерина. Помимо борьбы с высоким давлением, крупы также помогают регулировать кровообращение.

Магний

Хлорид магния можно найти в таких продуктах, как свекла или орехи. Также магний можно найти в аптеках и магазинах натуральных продуктов.

Свекла

Свекла полезна при лечении гипертонии. Кроме магния, она содержит калий, железо, натрий, кальций, фосфор, цинк. Ее регулярное потребление может принести много пользы для организма.

Раньше мы писали, почему "рабочего давления" не существует, и какое давление можно считать нормальным.

Читайте также, какие ошибки при измерении давления могут повлиять на результаты.

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