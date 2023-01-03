Натуральные средства от высокого давления, доступные каждому: список

Натуральные средства, правильное питание и образ жизни могут помочь с высоким давлением.

Об этом говорится в Instagram Лечебницы сестер Похмурских.

Чеснок

Овощ может снизить артериальное давление. Кроме того, он обладает антиоксидантными свойствами и является мощным антимикробным средством.

Петрушка и лимон

Считается, что сочетание лимона и этой зелени предотвращает гипертонию.

Овес

Потребление овса может помочь снизить уровень холестерина. Помимо борьбы с высоким давлением, крупы также помогают регулировать кровообращение.

Магний

Хлорид магния можно найти в таких продуктах, как свекла или орехи. Также магний можно найти в аптеках и магазинах натуральных продуктов.

Свекла

Свекла полезна при лечении гипертонии. Кроме магния, она содержит калий, железо, натрий, кальций, фосфор, цинк. Ее регулярное потребление может принести много пользы для организма.