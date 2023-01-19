Кардіолог розповіла, що дійсно швидко допоможе при зниженому тиску
Знижений артеріальний тиск (гіпотонія) - досить поширена проблема. Такий діагноз ставиться, якщо цифри тонометра не піднімаються вище за 90/60 міліметрів ртутного стовпа.
Про це повідомила кардіолог та терапевт Марія Мичка в Instagram.
Симптоми зниження АТ
За словами лікаря, артеріальний тиск коливається протягом дня. Він залежить від позиції тіла, прийомів їжі, рідини, дихання, прийомів препаратів, часу доби, стресу і фізичних навантажень. Зокрема, незначні коливання тиску - це норма.
Під час зниженого тиску можуть спостерігатись такі симптоми:
- запаморочення;
- біль голови;
- різка загальна слабкість;
- біль у скронях чи у чолі;
- нудота;
- мерехтіння перед очима.
Кардіолог каже, що зниження АТ може бути й фізіологічним, тобто не бути пов’язане із захворюванням.
Найчастіші причини - стрес, обезводнення та зниження активності.
Важливо, якщо симптоми часто повторюється, то варто подумати, чи не є це симптомами захворювань:
- серцево-судинних захворювань (інфаркт міокарда, брадикардія, тахікардія, аритмія, прогресування серцевої недостатності, ішемічна хвороба серця, недостатності клапанів серця);
- зневоднення - коли води в тілі недостатньо, зменшується об’єм крові, що циркулює по судинах і як результат - артеріальний тиск падає;
- алергічна реакція - анафілактичний шок;
- крововтрата - кровотечі при виразках шлунка, гострі травми;
- гострої інтоксикації при інфекційних захворюваннях;
- дефіциту мікроелементів і вітамінів групи В;
- нейродегенеративних захворювань.
Що робити
При падінні артеріального тиску, необхідно відразу:
- випити кави чи міцного чаю;
- з’їсти щось солоне чи кисле;
- лягти, підняти ноги доверху;
- з’їсти кусочок чорного гіркого шоколаду;
- вийти на свіже повітря чи відкрити вікно.
Для профілактики необхідно багато рухатись, понад 10 тисяч кроків на день. Також не варто забувати про достатнє вживання води.
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