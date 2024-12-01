6 мифов о высоком давлении, в которые следует перестать верить

Артериальное давление является важным показателем общего состояния здоровья. Вокруг него возникло много мифов, которые только вредят здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на повышение давления и в какие мифы не стоит верить.

Ошибочные представления могут быть опасны, поскольку они уменьшают необходимость регулярного мониторинга давления.

Высокое кровяное давление не является большой проблемой

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", поскольку оно обычно не проявляет никаких симптомов, пока не нанес серьезный вред.

Кардиолог Ян Дель рассказал, что длительное высокое кровяное давление повреждает внутренние органы, особенно чувствительные к кровяному давлению, такие как мозг, глаза, сердце и почки.

Повышенное артериальное давление не только повышает риск серьезных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, но также уменьшает продолжительность жизни.

Обработанная пища повышает давление

Многие ультраобработанные продукты, например пончики, конфеты и хот-доги не являются лучшим выбором для здоровья. Однако существует большое количество обработанных пищевых продуктов, которые могут принести пользу здоровью сердца.

Речь идет о консервированной фасоли, тофе и овесе, которые могут быть отличными дополнениями для здоровья сердца, поскольку они содержат много клетчатки и растительных белков.

Следует искать продукты с отметкой "с низким содержанием натрия" (140 мг или менее на порцию) или "без натрия". Кроме того, промывание консервированных бобов и овощей может снизить содержание натрия на 40%.

Диета с низким содержанием соли - это все, что нужно

Несмотря на то, что высокое потребление натрия связано с повышением давления, это не единственный минерал, на котором следует сосредоточиться.

Потребление большего количества калия может быть лучше, когда речь идет о контроле артериального давления. Как оказалось, потребление большего количества калия может помочь компенсировать диету с высоким содержанием натрия.

Все потому, что калий расслабляет кровеносные сосуды, что позволяет снизить артериальное давление. Основными источниками являются фрукты, овощи, нежирные молочные продукты и рыба.

Лекарство - это все, что нужно при нормализации давления

Когда дело доходит до высокого кровяного давления, иногда нужно лекарство, чтобы улучшить показатели. Однако это не означает, что изменение образа жизни не имеет значения.

Доктор медицинских наук Карман Мейер рассказал, что одним из проверенных способов контроля артериального давления вместе с приемом лекарства является диета DASH.

Этот режим питания содержит низкое содержание натрия и насыщенных жиров, но богат питательными веществами, снижающими АД, такими как калий, кальций и клетчатка из фруктов, овощей, цельного зерна, бобов и нежирных молочных продуктов.

Вы в группе риска, если у близких есть проблемы с давлением

Распространенным мифом является то, что у вас возникнет высокое давление, если у вас в семье есть случаи таких проблем.

Образ жизни играет значительную роль в этом состоянии. Такие вещи как курение, вейпинг, не очень здоровое питание, стресс и нарушения сна оказывают значительное влияние на артериальное давление.

Если нормальный ИМТ, то не будет проблем с давлением

Существует предположение, что только вес является надежным показателем общего состояния здоровья.

Диетолог Маша Дэвис отметила, что индекс массы тела не различает мышцы и жир, а также не учитывает такие факторы как генетика, возраст, пол и распределение жира в организме.

Нормы показателя давления

Уровни нормального артериального давления:

оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт., а диастолическое - менее 80 мм рт.

нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт.

повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое - 85-89 мм рт. ст.

К факторам, которые могут повысить давление, относятся: