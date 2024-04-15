Кардиолог назвала кофе, который не вредит сердцу

Воздействие кофе на сердце

По словам врача, умеренное употребление кофе однозначно положительно влияет на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний даже у пожилых пациентов с гипертонией.

Положительное влияние ежедневного употребления кофе не ограничивается сердечно-сосудистой системой.

Важно знать о некоторых противопоказаниях. Не стоит пить кофе людям с проблемами пищеварения, такими как язва желудка, рефлюкс, камни в почках или синдром раздраженного кишечника, а также людям с серьезными тревожными расстройствами.

Кофеин в больших дозах или в индивидуальных случаях может вызвать чрезмерное возбуждение, тревогу, нарушение сна и нарушения пищеварения.

Кроме того, этот напиток вымывает из организма кальций и оказывает мочегонный эффект. Поэтому если вы любите кофе, не забывайте следить за водным балансом.

Какой кофе полезен

Наиболее полезным для здоровья является черный кофе без каких-либо добавок. В рекомендациях по 3-5 чашечкам кофе в день для здоровья также указано, что это должен быть именно черный кофе.

Наиболее полезными добавками к кофе являются корица, горькое какао или кардамон.

В то же время кофе повышает пульс и давление, поскольку кофеин возбуждает организм. Так что если вы пьете ее регулярно и у вас нет гипертонии, это никак не повредит. Если у вас повышенное давление, тахикардия или стенокардия обязательно посоветуйтесь со своим врачом, стоит ли вам пить кофе и в каком количестве.