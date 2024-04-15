Кардіолог назвала каву, яка не шкодить серцю

Вплив кави на серце

За словами лікаря, помірне вживання кави однозначно позитивно впливає на зниження ризику серцево-судинних захворювань навіть у літніх пацієнтів з гіпертонією.

Позитивний вплив щоденного вживання кави не обмежується серцево-судинною системою.

Важливо знати про деякі протипоказання. Не варто пити каву людям з проблемами травлення, такими як виразка шлунка, рефлюкс, камені в нирках або синдром подразненого кишківника, а також людям з серйозними тривожними розладами.

Кофеїн у великих дозах або в індивідуальних випадках може спричинити надмірне збудження, тривогу, порушення сну та розлади травлення.

Окрім того, цей напій вимиває з організму кальцій і має сечогінний ефект. Тому, якщо ви любите каву, не забувайте стежити за водним балансом.

Яка кава корисна

Найбільш корисною для здоров’я є чорна кава без будь-яких добавок. У рекомендаціях щодо 3-5 чашок кави на день для здоров’я також зазначено, що це має бути саме чорна кава.

Найбільш корисними добавками до кави є кориця, гірке какао або кардамон.

Водночас кава підвищує пульс та тиск, оскільки кофеїн збуджує організм. Тож якщо ви п'єте її регулярно і у вас немає гіпертонії, це ніяк не зашкодить. Якщо у вас підвищений тиск, тахікардія чи стенокардія - обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем, чи варто вам пити каву та в якій кількості.