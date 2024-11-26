Врач назвал полезные для сердца упражнения, которые следует выполнять после 30 лет

Активность является важной частью здорового образа жизни. После 30 лет врач рекомендует выполнять ряд упражнений, таких как кардиотренирование и упражнения для улучшения здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу врача Кунала Суда.

Что следует делать после 30 лет

Врач назвал преимущества, связанные с силовыми тренировками, включающими снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

"Мышечная масса играет решающую роль в поддержании действительно здорового тела, особенно с возрастом. Начиная с 30 лет, все естественно теряем около 3-5% мышц и это может привести к таким проблемам, как слабость и еще больший риск падений", - говорится в сообщении.

Силовые тренировки могут являться мощным средством против этого процесса. Мышцы помогут поддерживать повседневную деятельность, например вставать со стула, и снизят риск переломов и риск хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Это будет иметь еще большее значение с возрастом, потому что мышцы не только поддерживают движение, но и стимулируют метаболизм и повышают психическую стойкость.

Взрослым следует по крайней мере два дня в неделю работать над всеми основными группами мышц, включая бедра, ноги, спину, грудь, живот, руки и плечи.

Упражнения следует выполнять до такого уровня, когда трудно будет сделать еще одно повторение без посторонней помощи.

Силовые упражнения необязательно выполнять в тренажерном зале, хотя поднятие веса и использование резистентных лент могут быть хорошими вариантами.

Можно ли заниматься спортом поздно вечером

Вечерние физические упражнения не сказываются негативно на качестве ночного сна. Однако здесь следует обратить внимание на определенный важный момент.

Если заниматься интенсивными тренировками менее чем за час до сна, то это может усугубить сам процесс засыпания. Именно поэтому следует делать упражнения не раньше, чем за 90 минут до времени, когда вы ложитесь в постель.