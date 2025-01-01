Можно выполнять дома: 6 упражнений, которые укрепляют пресс и полезны для спины

Оставаться активным в течение зимы чрезвычайно важно, ведь спорт помогает поддерживать силу и равновесие, а также может значительно повысить настроение и энергию. Тренер назвал упражнения, которые можно легко выполнять дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Приседания на стуле

Все, что вам нужно для этого, - это стул и зеркало, если вы хотите сосредоточиться на улучшении осанки.

Личный тренер Майкл Беттс рассказал, что нужно встать перед крепким стулом, расставив ноги на ширине плеч, и опустить тело, согнув бедра и колени, как будто вы собираетесь сесть.

"Слегка коснитесь стула ягодицами, не садясь полностью, а затем поднимитесь в исходное положение. Это задействует квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, а также поможет улучшить баланс и подвижность", - добавил он.

Отжимания от стены

Отжимания можно адаптировать в соответствии с различными способностями.

Роуэн Клифт, специалист по тренировкам, объяснил, что нужно отойти от стены на два шага, положить руки на нее на высоте плеч и медленно отталкивать тело.

Это тренирует плечи и мышцы рук, а также помогает нарастить силу верхней части тела и улучшает осанку.

Баланс

Встаньте возле стула или стены для поддержки и перенесите свой вес на одну ногу.

Слегка приподнимите другую ногу от земли и удерживайте ее 10-15 секунд, а затем поменяйте ногу. Это прорабатывает мышцы ног и пресс, а также помогает улучшить баланс и стабильность.

Ходьбы с пяток на носок

Ходите по прямой линии, расположив пятку одной ноги прямо перед пальцами другой. Используйте стену или стойку для равновесия, если нужно.

Это прорабатывает голени, а также помогает улучшить баланс и координацию, что уменьшает риск падений.

Вакуумные упражнения

Лягте на спину, согнув колени, и сделайте глубокий вдох, а затем выдох и задержитесь в этом положении в течение трех секунд, а затем повторите. Ваш позвоночник должен оставаться неподвижным в нейтральном положении.

Это упражнение прорабатывает поперечные мышцы живота, внутренние и внешние косые мышцы и хорошо подходит людям, которые часто страдают от болей в спине и шее.

"Это активирует мышцы, которые поддерживают поясничный отдел позвоночника. Выполняя упражнения на регулярной основе, это позволит сохранить мобильность по мере старения", - добавил тренер.

Сидячие тяги с опорной лентой

Сядьте на пол, вытянув ноги, и обмотайте опорную ленту вокруг своих стоп, держась за концы обеими руками.