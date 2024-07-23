Кардиолог назвала 5 упражнений, которые нужно делать каждый день для здоровья сердца
Для того чтобы укрепить здоровье вашего сердца, следует придерживаться привычек здорового образа жизни. Некоторые упражнения помогут поддерживать сердце здоровым и избежать многих болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Ходьба или бег
Кардиолог Элизабет Клодас рассказала, что ходьба или бег - это упражнения, которые врач выполняет регулярно.
Кардиотренировки помогают улучшить сердечно-сосудистую систему и служат отличной техникой борьбы со стрессом. Кроме того, ходьба и бег могут повысить выносливость.
Управление стрессом с помощью физических упражнений - это отличный способ поддерживать диету и здоровье сердца под контролем. Кроме того, развитие выносливости помогает быть более стойкими перед травмой или болезнью.
Силовые тренировки
Включение упражнений с собственным весом и отягощениями в распорядок дня является надежным способом улучшить вашу физическую форму и общее состояние здоровья.
Силовые тренировки по крайней мере 30 минут в неделю связаны с понижением риска ишемической болезни сердца на 23%.
Кроме того, силовые тренировки полезны для сохранения равновесия. Это также поможет сохранить когнитивные функции с возрастом.
Растяжение
Работа над гибкостью и растяжкой является фитнес-привычкой, которой кардиолог придает приоритет. Эта форма упражнений помогает улучшить баланс и помогает предотвратить травмы от других видов деятельности.
12 недель растяжек ускорят кровообращение, снизят жесткость артерий и снизят артериальное давление.
Добавьте движение в жизнь
Следует начать парковаться как можно дальше от входа в магазин или идти по лестнице вместо лифта.
Добавьте движения к своему дню, так что вы сможете поддержать метаболизм и помогает сжечь несколько лишних калорий. Так тело всегда будет в движении.
Какие продукты полезны для сердца
Чтобы укрепить сердце, необходимо употреблять следующие продукты: авокадо, курага, изюм, орехи, овсянку, цельнозерновые продукты, киноа, овощи, фрукты и ягоды, зелень, натуральный йогурт без наполнителей, жирную морскую рыбу, особенно лосось, бобовые, оливковые масла.
Не вредит также небольшое количество натурального сливочного масла. Есть данные о пользе умеренного употребления натурального кофе, черного шоколада.
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