Кардіолог назвала 5 вправ, які потрібно робити кожного дня для здоров'я серця
Для того, щоб зміцнити здоров’я вашого серця, варто дотримуватись звичок здорового способу життя. Певні вправи допоможуть підтримувати серце здоровим та уникнути багатьох хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ходьба або біг
Кардіолог Елізабет Клодас розповіла, що ходьба або біг - це вправи, які лікар виконує регулярно.
Кардіотренувань допомагають покращити серцево-судинну систему та служать чудовою технікою боротьби зі стресом. Крім того, ходьба та біг можуть підвищити витривалість.
Керування стресом за допомогою фізичних вправ - це чудовий спосіб підтримувати дієту та здоров’я серця під контролем. Крім того, розвиток витривалості допомагає бути стійкішими перед травмою чи хворобою.
Силові тренування
Включення вправ із власною вагою та обтяженнями у ваш розпорядок дня є надійним способом покращити вашу фізичну форму та загальний стан здоров’я.
Силові тренування принаймні 30 хвилин на тиждень пов’язані зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця на 23%.
Крім того, силові тренування корисні для збереження рівноваги. Це також може допомогти зберегти когнітивні функції з віком.
Розтягнення
Робота над гнучкістю та розтяжкою є фітнес-звичкою, якій кардіолог надає пріоритету. Ця форма вправ допомагає покращити баланс і допомагає запобігти травмам від інших видів діяльності.
12 тижнів розтяжок прискорять кровообіг, зменшать жорсткість артерій і знизять артеріальний тиск.
Додайте рух у життя
Варто почати паркуватися якомога далі від входу в магазин або йти сходами замість ліфта.
Додайте руху до свого дня, так ви зможете підтримати метаболізм і допомагає спалити кілька зайвих калорій. Так тіло завжди буде в русі.
Які продукти корисні для серця
Щоб зміцнити серце, необхідно вживати такі продукти: авокадо, курага, родзинки, горіхи, вівсянку, цільнозернові продукти, кіноа, овочі, фрукти та ягоди, зелень, натуральний йогурт без наповнювачів, жирну морську рибу, особливо лосось, бобові, оливкову олію.
Не шкодить також невелика кількість натурального вершкового масла. Є дані про користь помірного вживання натуральної кави, чорного шоколаду
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