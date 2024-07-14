Что произойдет с организмом, если пить алкоголь после тренировки

После изнурительной и напряженной тренировки некоторые люди могут выпить алкоголь. Как оказалось, такая привычка не совсем полезна для здоровья. После тренировки организм нуждается в восстановлении уровня жидкости, а алкоголь оказывает действие дегидратации тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Почему нельзя пить алкоголь после тренировки

Это повышает риск обезвоживания

Как и кофеин, алкоголь является мочегонным средством, то есть он побуждает ваше тело выделять больше жидкости. Это не хорошо, когда вы пытаетесь восстановить гидратацию после тренировки.

Сертифицированный спортивный диетолог Роджер Адамс рассказал, когда человек тренируется, особенно с высокой интенсивностью или в жарком климате, то теряет большое количество жидкости из-за потоотделения, поскольку тело пытается охладиться.

Важно восстановить эти уровни жидкости после тренировки. Употребление алкоголя может задержать этот процесс.

Кроме того, когда ваше тело обезвожено, алкоголь также может глубже повлиять на работу мозга, ухудшая способность мыслить и способствуя опасному поведению.

Воздействие на травмы

Алкоголь может препятствовать естественным исцеляющим способностям вашего организма, например, способности крови сворачиваться. Употребление алкоголя после тренировки может замедлить процесс возвращения в нормальное состояние, поэтому любые травмы, полученные во время тренировки, будут заживать медленнее.

Употребление алкоголя после тренировки также может привести к дополнительному отеку тканей, поскольку он открывает кровеносные сосуды, что может усугубить травму.

Большой стресс для организма

Алкоголь снижает активность или части вашего мозга, отвечающие за движение, язык и принятие решений.

Нервная система будет терять значительное количество энергии, чтобы справиться со стрессом, который тело только что пережило в тренажерном зале. Выпивая после тренировки, вы фактически усложняете своему телу найти баланс на клеточном уровне. Это в свою очередь еще больше нагружает метаболические и сердечно-сосудистые процессы организма, что может препятствовать здоровому восстановлению.

Что следует сделать

Если вы решите употреблять алкоголь после тренировки, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить негативные последствия.

Сначала увлажнение

Прежде чем употреблять алкоголь, обязательно выпейте достаточное количество воды, чтобы заполнить количество жидкости, которую вы потеряли через пот.

Кроме того, старайтесь выпивать в три раза больше воды, чем алкоголя, когда вы употребляете.

Питательная еда после тренировки

Пища или перекус, состоящий как из углеводов, так и из белков, поможет восстановить запасы энергии в мышцах. Перекус при использовании алкоголя также поможет замедлить его усвоение.

Выпивка после тренировки не является тем, что вы должны делать регулярно, поскольку это может замедлить процесс восстановления, ухудшить травмы и сделать вас восприимчивее к обезвоживанию.