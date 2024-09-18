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Три простых блюда от Эктора из "МастерШеф" для обеда или ужина

Среда 18 сентября 2024 17:45
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Три простых блюда от Эктора из "МастерШеф" для обеда или ужина Простой ужин можно приготовить по рецепту Эктора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Для вкусных и необычных блюд отнюдь не всегда нужно много усилий или времени. Ведь основные продукты сочной пасты - макароны и мясо, а сделать пиццу оригинальной поможет обычный картофель.

РБК-Украина (проект Styler) подготовили подборку рецептов Эктора Хименеса-Браво со ссылкой на официальную Instagram-страницу шеф-повара.

Паста с курицей в томатно-сливочном соусе

Три простых блюда от Эктора из &quot;МастерШеф&quot; для обеда или ужина

Паста с курицей в томатно-сливочном соусе (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить вкусную пасту с куриным филе, нужны следующие продукты:

  • куриное филе - 250 г;
  • макароны - 300 г;
  • вода - 50 мл;
  • пармезан - 40 г;
  • лук - 1 шт.;
  • помидоры черри - 100 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • томатная паста - 1 ч. л.;
  • сливки (жирность 20%) - 100 мл;
  • паприка - 1 ч. л.;
  • итальянские травы - 1 ч. л.;
  • хлопья чили - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец молотый - по вкусу.

Как готовить пасту с курицей в томатном соусе

Отварите макароны соответственно рекомендациям на упаковке. Филе нарежьте на кубики и всыпьте в разогретую сковороду вместе с оливковым маслом, итальянскими травами, чили и паприкой.

Обжарьте мясо до готовности, периодически перемешивая. Очистьте и измельчите чеснок и лук, всыпьте их в мясо. Помойте и разрежьте пополам помидоры черри, добавьте их к мясу.

Влейте в сковороду воду, добавьте томатную пасту и теплые сливки. Посолите, поперчите и перемешайте все продукты.

Натрите пармезан (его можно заменить другим сыром), и всыпьте его вместе с макаронами к мясу в соусе. Перемешайте пасту и по желанию украсьте измельченным базиликом.

Картофельная пицца

Три простых блюда от Эктора из &quot;МастерШеф&quot; для обеда или ужина

Картофельная пицца (коллаж: РБК-Украина)

Чтобы приготовить пиццу на картофеле, нужно эти продукты:

  • картофель - 4 шт.;
  • моцарелла - 150 г;
  • колбаски - 70 г;
  • масло оливковое - 2 ст. л.;
  • кетчуп - 4 ст. л.;
  • сушеный розмарин - 1 ч. л.;
  • соль - 1 ч. л.;
  • перец черный молотый - 1 ч. л.

Как готовить пиццу из картофеля

Картошку помойте и сварите в кожуре до готовности. После этого по желанию шкурку можно снять.

Застелите противень пергаментом, выложите картофель, сверху накройте еще одним листом и раздавите картофель на коржи.

Сделайте соус из растительного масла, розмарина, соли и перца и смажьте ним картофель. Разогрейте духовку до 180 и запекайте картофельные коржи от 10 до 20 минут - время запекания зависит от того, какую корочку вы хотите сделать.

В это время натрите сыр и нарежьте колбаски. Картофельные коржики смажьте кетчупом, выложите сыр и колбаски. Запекайте картофельную пиццу в течение 5-10 минут - и можно угощаться.

Окрошка с редисом

Три простых блюда от Эктора из &quot;МастерШеф&quot; для обеда или ужина

Окрошка с редисом (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления холодного супа понадобятся следующие продукты:

  • айран - 500 г;
  • вода питьевая - 350 г;
  • копченое куриное филе - 200 г;
  • картофель - 200 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • редис - 100 г.;
  • огурец - 1 шт.;
  • петрушка - несколько веточек;
  • укроп - несколько веточек;
  • хрен белый - 2 ст. л.;
  • лук зеленый - несколько стеблей;
  • лимон - несколько ломтиков;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить окрошку с редисом

Отварите картофель до готовности, затем снимите кожуру и нарежьте овощи на кубики. Яйца нужно сварить вкрутую, после чего отделить желток от белка.

Белок нашинкуйте на небольшие кубики, а желток перетрите с солью, лимонным соком, перцем и хреном. Огурец и редис помойте и нарежьте соломкой. Копченое или предварительно отварное филе нарежьте соломкой или на небольшие кубики.

Зелень промойте, уберите лишнюю влагу, а затем измельчите ножом. В глубокой кастрюле смешайте все ингредиенты, залив их водой и айраном. После этого окрошку можно подавать к столу, по желанию добавив немного сметаны.

Раньше мы рассказывали о том, как готовить томатный суп с начос по рецепту Эктора.

Читайте также, как готовить овощные спагетти с фрикадельками по рецепту Гордона Рамзи.

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