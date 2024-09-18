Три простых блюда от Эктора из "МастерШеф" для обеда или ужина
Для вкусных и необычных блюд отнюдь не всегда нужно много усилий или времени. Ведь основные продукты сочной пасты - макароны и мясо, а сделать пиццу оригинальной поможет обычный картофель.
РБК-Украина (проект Styler) подготовили подборку рецептов Эктора Хименеса-Браво со ссылкой на официальную Instagram-страницу шеф-повара.
Паста с курицей в томатно-сливочном соусе
Паста с курицей в томатно-сливочном соусе (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить вкусную пасту с куриным филе, нужны следующие продукты:
- куриное филе - 250 г;
- макароны - 300 г;
- вода - 50 мл;
- пармезан - 40 г;
- лук - 1 шт.;
- помидоры черри - 100 г;
- чеснок - 1 зубчик;
- томатная паста - 1 ч. л.;
- сливки (жирность 20%) - 100 мл;
- паприка - 1 ч. л.;
- итальянские травы - 1 ч. л.;
- хлопья чили - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу;
- перец молотый - по вкусу.
Как готовить пасту с курицей в томатном соусе
Отварите макароны соответственно рекомендациям на упаковке. Филе нарежьте на кубики и всыпьте в разогретую сковороду вместе с оливковым маслом, итальянскими травами, чили и паприкой.
Обжарьте мясо до готовности, периодически перемешивая. Очистьте и измельчите чеснок и лук, всыпьте их в мясо. Помойте и разрежьте пополам помидоры черри, добавьте их к мясу.
Влейте в сковороду воду, добавьте томатную пасту и теплые сливки. Посолите, поперчите и перемешайте все продукты.
Натрите пармезан (его можно заменить другим сыром), и всыпьте его вместе с макаронами к мясу в соусе. Перемешайте пасту и по желанию украсьте измельченным базиликом.
Картофельная пицца
Картофельная пицца (коллаж: РБК-Украина)
Чтобы приготовить пиццу на картофеле, нужно эти продукты:
- картофель - 4 шт.;
- моцарелла - 150 г;
- колбаски - 70 г;
- масло оливковое - 2 ст. л.;
- кетчуп - 4 ст. л.;
- сушеный розмарин - 1 ч. л.;
- соль - 1 ч. л.;
- перец черный молотый - 1 ч. л.
Как готовить пиццу из картофеля
Картошку помойте и сварите в кожуре до готовности. После этого по желанию шкурку можно снять.
Застелите противень пергаментом, выложите картофель, сверху накройте еще одним листом и раздавите картофель на коржи.
Сделайте соус из растительного масла, розмарина, соли и перца и смажьте ним картофель. Разогрейте духовку до 180 и запекайте картофельные коржи от 10 до 20 минут - время запекания зависит от того, какую корочку вы хотите сделать.
В это время натрите сыр и нарежьте колбаски. Картофельные коржики смажьте кетчупом, выложите сыр и колбаски. Запекайте картофельную пиццу в течение 5-10 минут - и можно угощаться.
Окрошка с редисом
Окрошка с редисом (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления холодного супа понадобятся следующие продукты:
- айран - 500 г;
- вода питьевая - 350 г;
- копченое куриное филе - 200 г;
- картофель - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- редис - 100 г.;
- огурец - 1 шт.;
- петрушка - несколько веточек;
- укроп - несколько веточек;
- хрен белый - 2 ст. л.;
- лук зеленый - несколько стеблей;
- лимон - несколько ломтиков;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить окрошку с редисом
Отварите картофель до готовности, затем снимите кожуру и нарежьте овощи на кубики. Яйца нужно сварить вкрутую, после чего отделить желток от белка.
Белок нашинкуйте на небольшие кубики, а желток перетрите с солью, лимонным соком, перцем и хреном. Огурец и редис помойте и нарежьте соломкой. Копченое или предварительно отварное филе нарежьте соломкой или на небольшие кубики.
Зелень промойте, уберите лишнюю влагу, а затем измельчите ножом. В глубокой кастрюле смешайте все ингредиенты, залив их водой и айраном. После этого окрошку можно подавать к столу, по желанию добавив немного сметаны.
Раньше мы рассказывали о том, как готовить томатный суп с начос по рецепту Эктора.
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