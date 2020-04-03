Карантин в Україні і запаси: ці продукти можна заморозити надовго

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу. На цей момент суворі карантинні заходи введені до 24 квітня, проте в уряді не виключають, що цей доведеться продовжити термін.

Багатьох українців цікавить питання про те, які продукти варто запасти на період вимушеної ізоляції, а також які з них можна зберігати довгий час. Фахівці розповіли про те, які харчові продукти можна заморозити, пише OBOZREVATEL.

Яйця. Цілком у шкаралупі яйця не можна заморожувати. Розбиті теж не рекомендують, оскільки жовтки стануть желатиновими. А ось збиті яйця можна зберігати в силіконових формах або пакетах. Окремо можна збити білки та жовтки. Жовтки варто ретельно розмішати виделкою і на кожен 120 г додати ¼ ложку солі.

Молоко і вершки. Молоко краще заморожувати свіже, так воно збереже свій смак. Перед використанням його потрібно струснути, щоб розігнати жир. Молоко в морозилці може змінити свій колір на прозоро-жовтий, але після розморожування знову стає білим. Вершки псуються в морозильній камері через місяць, вівсяне, соєве, горіхове молоко теж мають невеликий термін придатності, тому варто ці продукти запасати в невеликій кількості.

Сир. найкращі сорти для заморозки – тверді сири з низьким вмістом вологи. Також не варто заморожувати сир з великими брилами – вони потім підсихають і кришаться. Сир краще нарізати невеликими порціями по 100 грамів і щільно обернути. М'які сири заморожувати не можна, оскільки вони поділяються на сир і сироватку. Виняток становить тільки моцарела. Фета і халлумі заморожування не потребують, бо мають великий термін придатності. Тертий сир варто зберігати в морозилці не більше одного місяця.

Картопля. Сира картопля не дуже придатна для заморожування, тому, що всередині утворюються кристали, який зроблять її губчастою при розморожуванні. А ось пюре з сіллю, маслом і молоком можна заморозити невеликими порціями.

Томати. Якщо в холодильнику помідори стали м'якими, їх можна нарізати, покласти в сковорідку, додати оливкової олії, подрібнений зубчик часнику і щіпку сушеного орегано. Готувати протягом 10 хвилин помішуючи. Потім подрібнити у блендері. Заморозити невеликими партіями та використовувати для супів, пасти та інших страв.

Свіжі трави. Всі залишки трав з холодильника можна нарізати, змішати з оливковою олією і заморозити в лотках для льоду. Замість оливкової олії можна використовувати вершкове масло. Такі кубики стають відмінною заправкою для маринадів, супів або соусів.

Авокадо. Цей фрукт варто заморожувати у вигляді пюре. Він не псується і розморожувати його потрібно опустивши пакет в миску з холодною водою.

Готове м'ясо. Для того, щоб смажене м'ясо не висохло і не втратило свого смаку, його потрібно попередньо подрібнити або порубати. Потім таке м'ясо можна використовувати в рагу або для випічки домашнього пирога.

Овочі. Все, що росте в землі – заморожується добре, все, що над землею – варто заздалегідь приготувати. Виняток – бобові та зелень. Салат заморожувати не можна.

Рис. Його потрібно спочатку відварити, викласти на деко, дати охолонути, змастити маслом і розрізати на квадрати. Кожен квадрат заморозити окремо. Розморожувати в мікрохвильовці. Один квадрат – одна порція.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали речі, які повинні бути в кожному будинку в період ізоляції.