Карантин в Украине и запасы: эти продукты можно заморозить надолго

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса. На данный момент строгие карантинные меры введены до 24 апреля, однако в правительстве не исключают, что этот срок придется продлить.

Многих украинцев интересует вопрос о том, какие продукты стоит запасти на период вынужденной изоляции, а также какие из них можно сохранять долгое время. Специалисты рассказали о том, какие продукты питания можно заморозить, пишет OBOZREVATEL.

Яйца. Целиком в скорлупе яйца замораживать нельзя. Разбитые тоже не рекомендуют, так как желтки станут желатиновыми. А вот взбитые яйца можно хранить в силиконовых формах или пакетах. Отдельно можно взбить белки и желтки. Желтки стоит тщательно размешать вилкой и на каждый 120 г добавить ¼ ложку соли.

Молоко и сливки. Молоко лучше замораживать свежее, так оно сохранит свой вкус. Перед использованием его нужно встряхнуть, чтобы разогнать жир. Молоко в морозилке может изменить свой цвет на прозрачно желтый, но после размораживания снова становится белым. Сливки портятся в морозильной камере через месяц, овсяное, соевой, ореховое молоко тоже имеют небольшой срок годности, поэтому стоит эти продукты запасать в небольшом количестве.

Сыр. Самые лучшие сорта для заморозки – твердые сыры с низким содержанием влаги. Также не стоит замораживать сыр с большими комочками – они потом подсыхают и крошатся. Сыр лучше нарезать небольшими порциями по 100 грамм и плотно обернуть. Мягкие сыры замораживать нельзя, так как они делятся на творог и сыворотку. Исключение составляет только моцарелла. Фета и халлуми в заморозке не нуждаются, так как имеют большой срок годности. Тертый сыр стоит хранить в морозилке не более одного месяца.

Картофель. Сырой картофель не очень пригоден для заморозки, так как внутри образовываются кристаллы, который сделают его губчатым при размораживании. А вот пюре с солью, маслом и молоком можно заморозить небольшими порциями.

Томаты. Если в холодильнике помидоры стали мягкими, то можно их нарезать, положить в сковородку, добавить оливкового масла, измельченный зубчик чеснока и щепотку сушеного орегано. Готовить в течение 10 минут помешивая. Потом измельчить в блендере. Заморозить небольшими партиями и использовать для супов, пасты и других блюд.

Свежие травы. Все остатки трав из холодильника можно нарезать, смешать с оливковым маслом и заморозить в лотках для льда. Вместо оливкового масла можно использовать сливочное. Такие кубики становятся отличной заправкой для маринадов, супов или соусов.

Авокадо. Этот фрукт стоит замораживать в виде пюре. Он не портится и размораживать его нужно опустив пакет в миску с холодной водой.

Готовое мясо. Для того, чтобы жареное мясо не высохло и не утратило своего вкуса, его нужно предварительно измельчить или порубить. Потом такое мясо можно использовать в рагу или для выпечки домашнего пирога.

Овощи. Все, что растет в земле – замораживается хорошо, все, что над землей – стоит предварительно приготовить. Исключение – бобовые и зелень. Салат замораживать нельзя.

Рис. Его нужно сначала отварить, выложить на противень, дать остыть, смазать маслом и разрезать на квадраты. Каждый квадрат заморозить отдельно. Размораживать в микроволновке. Один квадрат – одна порция.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали вещи, которые должны быть в каждом доме в период изоляции.