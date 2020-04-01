ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям посилять карантин: домашня ізоляція та обмеження за віком

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 16:11
Українцям посилять карантин: домашня ізоляція та обмеження за віком
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні буде діяти за новими правилами

Карантин в Україні посилять, щоб вберегти українців від масового зараження коронавірусом COVID-19. Що зміниться для нас найближчими днями - у матеріалі Styler.

Так, за словами глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, нові обмеження торкнуться:

  • транспорту,
  • самоізоляції,
  • обсервації.

У відомстві повідомили, що рішення щодо посилення карантинних заходів вже прийнято 1 квітня, а 2 квітня зміни будуть доопрацьовані.

Зазначається, що деякі зміни торкнуться вікової групи українців старше 60 років.

"Ми хочемо запровадити найбільш ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин і соціальне дистанціювання осіб у віці від 60 років", - заявив Степанов.

Крім того, буде забезпечена зупинка громадського транспорту, а також обмежено відвідування парків і зон відпочинку.

У МОЗ пообіцяли опублікувати перелік випадків, при яких обмеження застосовуватися не будуть.

Українцям посилять карантин: домашня ізоляція та обмеження за віком

В Україні посилять карантин (скрін: facebook.com/moz.ukr)

Раніше ми писали, що в Україні почнуть виробляти ліки від коронавіруса. Препарат вже показав гарний результат при лікуванні важких пацієнтів в Ухані.

Доплати через карантин: українським пенсіонерам підготували сюрприз З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли десятки людей
Новини України карантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся