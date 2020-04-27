Карантин в Україні може закінчитися раніше: у МОЗ зробили заяву

Карантин в Україні може закінчитися швидше (Віктор Ляшко, фото РБК-Україна)

Карантин в Україні можуть завершити раніше за деяких умов

Карантин в Україні можуть завершити раніше, пропустивши кілька етапів плану, оприлюдненого Кабінетом міністрів минулого тижня. Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, озвучив відповідну заяву в ефірі каналу ICTV.

Відзначимо, що мова не йде про те, що карантин може завершитися до дати 11 травня - до якої його продовжили в уряді. Мова йде про те, що Україна може перейти з першого етапу відразу до третього чи навіть четвертого.

За словами Ляшка, все буде залежати від динаміки розповсюдження коронавіруса в Україні.

"Якщо у нас буде різке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій чи на четвертий етап", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що перший етап, який в уряді визначили "День К" повинен при сприятливому епідеміологічному прогнозі наступити 11 травня. Тоді українцям дозволять купувати каву на винос, відкриється частина індустрії краси, дозволять гуляти у скверах, парках, скверах, лісопаркових і прибережних зонах і так далі. Але такий день може настати лише за умови, що приріст хворих протягом 10 днів буде збільшуватися не більше, ніж на 5%.

На другому етапі планується дозволити учням випускних класів готуватися до ЗНО, відкриють спортзали, готелі та кінотеатри просто неба. Щоб це сталося, приріст хворих повинен щодня зменшуватися, а тих, хто видужав, навпаки - збільшуватися.

Якщо кількість тих, хто одужав, буде удвічі більше, ніж нових хворих 10 днів поспіль, то настане третій етап, при якому відкриють дитячі та спортивні майданчики, відновиться всередині областей міжміський транспорт, метро почне працювати по спецперевезенням, відкриються деякі освітні установи, ТРЦ (без розважальних зон), кінотеатри, театри, кафе, бари і ресторани.

Четвертий етап, на який Україна може "перескочити", за словами Віктора Ляшка, настане, якщо число нових хворих COVID-19, у кожній області буде не більше 5 протягом 10 днів. Тоді відновиться весь транспорт, відкриються всі освітні установи, спортзали, фітнес-центри, ТРЦ.

На п'ятому етапі всі обмеження, крім тих, які встановлені місцевою владою на окремих територіальних одиницях, будуть зняті. Для цього потрібно, щоб у країні припинилася внутрішня передача коронавіруса, але можливі поодинокі "завезені" випадки.

Раніше ми писали, що Денис Шмигаль озвучив досить жорсткі умови майбутнього для українців. Прем'єр-міністр вважає, що в умовах обмежень (масочний режим, соціальна дистанція) українцям треба звикати жити, адже таким буде світ в найближчі кілька років.