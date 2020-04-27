Відкриття метро та нові соціальні стандарти: як Україна виходитиме з карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метро планують запустити на третьому етапі плану виходу з карантину

Карантин в Україні планують почати послаблювати з 11 травня, але обмеження планують знімати поступово. Кабмін розробив та презентував план виходу з карантину, який включає п'ять етапів, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

План виходу з карантину

В кінці минулого тижня Кабмін презентував план виходу з карантину, який планую запустити з 11 травня. Відповідний план складається з 5 етапів, запуск кожного з яких планується з інтервалом в 10 днів при певних умовах.

Так, на першому етапі планується відкриття парків, салонів краси, оптової та роздрібної торгівлі, кав'ярень (обслуговування на винос). Також будуть дозволені тренування в командних видах спорту.

На другому етапі зможуть працювати заклади громадського харчування, але з обслуговуванням на винос, готелі, фітнес-центри, а також відновиться навчання у випускних класах шкіл і підготовка до ЗНО.

На третьому етапі відкриють спортивні та дитячі майданчики, частково відновить роботу метро (спецперевозки), ТРЦ, театри, кіно, кафе і ресторани.

Четвертий етап - повноцінно запрацює метро і весь наземний громадський транспорт.

На п'ятому етапі всі обмеження будуть зняті.

Дата запуску метро

Згідно з планом Кабміну, відновлення роботи метро планується на третьому етапі плану виходу з карантину, відповідно через 30 днів після початку зняття обмежень. На третьому етапі передбачаються тільки спецперевозки. Повноцінно ж метро може заробити ще через 10 днів.

Нові соціальні стандарти

В Кабміні анонсували нові соціальні стандарти життя, яких необхідно дотримуватися і після закінчення карантину. На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля нові норми життя будуть актуальні не тільки до кінця 2020 року, але і в 2021.

Так, в Кабміні анонсували зміну соціальної поведінки. Зокрема:

уникати натовпу;

дотримувати дистанцію в 1,5 метра;

дезінфекція приміщень;

наявність антисептиків;

масочний режим і рукавички;

забезпечення підлеглих засобами індивідуального захисту.

Також передбачається перехід на так звану "економіку недоторканності": онлайн-продажі, безготівкові розрахунки, безконтактна доставка, спецобслуговування в супермаркетах, кафе і ресторанах.