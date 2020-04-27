Карантин в Украине может закончиться раньше: в Минздраве сделали заявление

Карантин в Украине может закончиться быстрее (Виктор Ляшко, фото РБК-Украина)

Карантин в Украине могут завершить раньше времени при некоторых условиях

Карантин в Украине могут завершить раньше, пропустив несколько этапов из плана, обнародованного Кабинетом министров на прошлой неделе. Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, озвучил соответствующее заявление в эфире канала ICTV.

Отметим, что речь не идет о том, что карантин может завершиться до даты 11 мая - до которой его продлили в правительстве. Речь идет о том, что Украина может перейти с первого этапа сразу же к третьему или даже четвертому.

По словам Ляшко, все будет зависеть от динамики распространения коронавируса в Украине.

"Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко.

Напомним, что первый этап, который в правительстве обозначили "День К" должен при благоприятном эпидемиологическом прогнозе наступить 11 мая. Тогда украинцам разрешат покупать кофе на вынос, откроется часть индустрии красоты, разрешат гулять в скверах, парках, лесопарковых и прибережных зонах и так далее. Но такой день может наступить лишь при условии, что прирост больных в течение 10 дней будет увеличиваться не более, чем на 5%.

На втором этапе планируется разрешить ученикам выпускных классов готовиться к ВНО, откроют спортзалы, гостиницы и кинотеатры под открытым небом. Чтобы это произошло, прирост заболевших должен ежедневно уменьшаться, а выздоровевших наоборот - увеличиваться.

Если количество выздоровевших будет в два раза больше, чем новых больных 10 дней подряд, то наступит третий этап, при котором откроют детские и спортивные площадки, возобновится внутри областей междугородний транспорт, метро начнет работать по спецперевозкам, откроются некоторые образовательные учреждения, ТРЦ (без развлекательных зон), кинотеатры, театры, кафе, бары и рестораны.

Четвертый этап, на который Украина может "перескочить", по словам Виктора Ляшко, наступит, если число новых больных COVID-19, в каждой области будет не больше 5 в течение 10 дней. Тогда возобновится весь транспорт, откроются все образовательные учреждения, спортзалы, фитнес-центры, ТРЦ.

На пятом этапе все ограничения, кроме тех, которые установлены местными властями на отдельных территориальных единицах, будут сняты. Для этого нужно, чтобы в стране прекратилась внутренняя передача коронавируса, но возможны единичные "завезенные" случаи.

Ранее мы писали, что Денис Шмыгаль озвучил довольно жесткие условия будущего для украинцев. Премьер-министр считает, что в условиях ограничений (масочный режим, социальная дистанция) украинцам нужно привыкать жить, ведь таким будет мир в ближайшие несколько лет.