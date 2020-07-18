Карантин в Україні "вбив" виручку закладів громадського харчування: цифри вражають

Ресторан (ілюстративне фото: canva.com)

Через карантин власники закладів громадського харчування недоотримали виручку в 15 разів

Карантин в Україні негативно позначився на економіці країни в цілому. Однією з найбільш постраждалих областей економіки залишається приватний бізнес, в якому одним з найбільш популярних напрямків є сектор громадського харчування. У 2020 році через жорсткий карантин річний виторг закладів громадського харчування впав у 15 разів. Про це свідчать дані дослідження аналітиків Poster.

Повідомляється, що така негативна динаміка щодо прибутку торкнулася відразу 54% закладів громадського харчування. Співвідношення виторгу оцінювалося в порівнянні з даними за минулий 2019 рік. Для аналізу були взяті операційні показники близько 550 закладів громадського харчування. Більш того, наголошується, що майже у половини закладів із зазначеного охоплення спостерігається більш критичний спад прибутку.

Вказується, що в середньому для дослідження були взяті заклади середнього сегмента цін і нижче. Оцінювалися показники за станом на літо поточного і минулого року.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, у червні 2020 року проблема браку грошей вперше стала головною для українців.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади.