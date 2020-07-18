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Карантин в Украине "убил" выручку заведений общепита: цифры поражают

Суббота 18 июля 2020 15:57
Карантин в Украине "убил" выручку заведений общепита: цифры поражают
Ресторан (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Из-за карантина владельцы заведений общественного питания недополучили выручку в 15 раз

Карантин в Украине негативно сказался на экономике страны в целом. Одной из самых пострадавших областей экономики остается частный бизнес, в котором одним из самых популярных направлений является сектор общественного питания. В 2020 году из-за жесткого карантина годовая выручка заведений общественного питания упала в 15 раз. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Poster.

Сообщается, что такая негативная динамика в отношении прибыли затронула сразу 54% заведений общепита. Соотношение выручки оценивалось в сравнении с данными за прошлый 2019 год. Для анализа были взяты операционные показатели около 550 заведений общепита. Более того, отмечается, что почти у половины заведений из указанного охвата наблюдается более критический спад прибыли.

Указывается, что в среднем для исследования были взяты заведения среднего сегмента цен и ниже. Оценивались показатели по состоянию на лето текущего и прошлого года.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, в июне 2020 года проблема нехватки денег впервые стала главной для украинцев.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня большинство украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.

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