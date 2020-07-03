Українці назвали головні проблеми країни

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Питання ставиться з 2014 року, і вперше українці назвали нестачу грошей головною проблемою

У червні 2020 року 41,8% українців назвали головною проблемою "нестачу грошей, щоб жити нормально й не влазити в борги". У березні ця проблема непокоїла значуще менше респондентів - 31,0%.

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

Як зазначають соціологи, список проблем був представлений у 2014 році, і вперше за весь період спостережень проблема нестачі грошей вийшла на перше місце, хоч і з несуттєвим розривом із військовим протистоянням на Сході (39,7%).

У порівнянні з березнем також суттєво зросла стурбованість військовим протистоянням на Сході України (з 34,9% до 39,7%), безробіттям (з 20,8% до 28,7%) та байдужістю влади до проблем простих громадян (з 23,6% до 27,4%). Разом з тим знизилась стурбованість корупцією (з 36,9% до 32,9%), інфляцію (з 35,7% до 32,5%), кризою державного управління (з 31,8% до 23,2%).

Незважаючи на спалах епідемії СOVID-19, стурбованість низьким рівнем медичного обслуговування залишилась на рівні березня (28,4%).

Також знизилась стурбованість злочинністю і незадовільною роботою правоохоронних органів (з 13,6% до 10,1%), а отже карантин не призвів до зростання побутової злочинності, принаймні, в суб’єктивному сприйнятті українців, зазначають соціологи.

Дослідження було проведене на базі Омнібуса Іnfo Sapiens - щомісячного опитування з вибіркою, репрезентативною населенню України віком від 16 років. Теоретична статистична похибка для загальної щомісячної вибірки у 1000 респондентів не перевищує 3,1%. Дати проведення опитування: березнева хвиля 4-19 березня 2020 року, червнева хвиля 10-26 червня 2020 року.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади.

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Автор: Олександр Білоус