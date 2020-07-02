Українці назвали головну причину економічної кризи

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Економічне становище вже погіршився, і криза поглиблюватиметься

Наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. Ще 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, тільки 6% вважають, що може стати війна на Донбасі.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дві третини опитаних (64%) відзначили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилася. Погіршення економічного становища власної сім'ї відзначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% - побачили поліпшення.

У найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутність змін, 17% - поліпшення.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 24-28 червня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, наприкінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського були задоволені 36% українців, незадоволені - 52%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

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Автор: Олександр Білоус