ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали головну причину економічної кризи

Новини » Економіка     02.07.2020 - 13:40
Українці назвали головну причину економічної кризи
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Економічне становище вже погіршився, і криза поглиблюватиметься

Наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. Ще 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, тільки 6% вважають, що може стати війна на Донбасі.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Українці назвали головну причину економічної кризи

Дві третини опитаних (64%) відзначили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилася. Погіршення економічного становища власної сім'ї відзначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% - побачили поліпшення.

Українці назвали головну причину економічної кризи

У найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутність змін, 17% - поліпшення.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 24-28 червня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, наприкінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського були задоволені 36% українців, незадоволені - 52%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України кризисопросрейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся