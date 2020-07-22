Карантин в Україні продовжили до осені: що буде зі школярами

Карантин в Україні продовжили до 31 серпня 2020 року. Таке рішення сьогодні, 22 липня, ухвалив Кабінет міністрів України. Відповідну постанову розробило Міністерство охорони здоров'я.

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що у зв'язку з епідемією COVID-19 у країні встановлюється зелений, жовтий, червоний або помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як будуть працювати школи

У Міністерстві освіти і науки працюють над декількома планами на новий навчальний рік. При цьому все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

Очікується, що з 1 вересня школи запрацюють у звичному режимі. При цьому школи можуть не відкритися тільки в районах червоної зони. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що масового закриття шкіл не буде, якщо не буде перевищений епідеміологічний поріг по грипоподібним захворюванням.

Якщо ж рівень захворюваності в країні буде на високому рівні, то учні знову перейдуть на дистанційне навчання. При середньому рівні захворюваності влада введе змішану форму навчання.

Нагадаємо, в МОЗ представили основні рекомендації для проведення навчального процесу в період карантину.

Раніше в МОЗ придумали навчання в школах у змішаному форматі.