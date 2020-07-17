Навчання в змішаному форматі: що придумали в МОЗ для школярів

Як працюватимуть школи з 1 вересня (Фото: facebook.com)

У школах можуть ввести нові формати навчання з 1 вересня

Початок навчального року стає все ближче і батьків хвилює, як почнеться навчання школярів з 1 вересня в умовах пандемії та карантину. У МОЗ розробляють нові правила для повноцінного функціонування навчального процесу.

Міністерство освіти разом з Міністерством охорони здоров'я шукають оптимальні формати навчання для школярів, щоб навчальний рік розпочався 1 вересня без проблем. Як розповів глава МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна, з 1 вересня в школах ймовірно запрацює змішаний формат, який буде містити й звичайне навчання у класах та дистанційні формати.

Як зазначив Степанов, багато чого буде залежати від показників захворюваності на коронавірус і дотримання протиепідемічних правил. Якщо кількість інфікованих буде знижуватися, те школи перейдуть на звичайний режим навчання з поділом класів на дві зміни. Якщо показники будуть високими, то МОЗ буде переводити школярів на дистанційне навчання.

"Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади та адаптувати їх під реалії української ситуації", - пояснив міністр.

Більш детальний формат роботи шкіл буде відомий через тиждень, а остаточно рішення буде прийматися до кінця липня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в школах введуть суворі правила і стало відомо, кого можуть не пустити на уроки.

А також ми розповідали про те, що у Верховній Раді розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня.