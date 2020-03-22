Карантин в Україні: нові тарифи на тепло і компенсація за комунальні послуги

Комунальні послуги в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні компенсують витрати на комунальні послуги під час карантину

Карантин в Україні був введений через загрозу поширення коронавірусу. Більшість працівників були відправлені по домівках, в містах закрили ТРЦ і більшість закладів, зупинено міжміське сполучення залізничним транспортом, авіа та автобусами.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, держава візьме на себе частину оплати за комунальні послуги в той період, який українцям доведеться провести вдома. Він пояснив, що буде розроблений механізм часткової компенсації видатків на комунальні послуги з огляду на те, що люди будуть залишатися вдома і споживати більше ресурсів.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - підкреслив прем'єр-міністр України та дав доручення Міністерству соціальної політики, Мінфіну та Мінекономіки розрахувати суму коштів і визначити відсоток відшкодування частини оплати комунальних платежів на період карантину.

Він зазначив, що швидше за все компенсація торкнеться всіх громадян України, але попросив визначити категорії.

Крім того, стало відомо, що НКРЭКУ переглянула витрати на паливо у зв'язку з пониженням цін на газ і 17 березня прийняла рішення знизити тарифи для 22 компаній в Україні, які постачають тепло. В середньому тарифи опустяться на 11,7% у порівнянні з січнем 2020 року.

"Зокрема, для Київтеплоенерго тариф на виробництво теплоенергії для населення знижено з 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львівтеплоенерго (ТЕЦ-1) - 1026,12 до 810,32", - повідомили в прес-службі регулятора. Більш детально можна подивитися документі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців чекає неприємний сюрприз у платіжках за комунальні послуги.