ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Карантин в Україні: нові тарифи на тепло і компенсація за комунальні послуги

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 14:21
Карантин в Україні: нові тарифи на тепло і компенсація за комунальні послуги
Комунальні послуги в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні компенсують витрати на комунальні послуги під час карантину

Карантин в Україні був введений через загрозу поширення коронавірусу. Більшість працівників були відправлені по домівках, в містах закрили ТРЦ і більшість закладів, зупинено міжміське сполучення залізничним транспортом, авіа та автобусами.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, держава візьме на себе частину оплати за комунальні послуги в той період, який українцям доведеться провести вдома. Він пояснив, що буде розроблений механізм часткової компенсації видатків на комунальні послуги з огляду на те, що люди будуть залишатися вдома і споживати більше ресурсів.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - підкреслив прем'єр-міністр України та дав доручення Міністерству соціальної політики, Мінфіну та Мінекономіки розрахувати суму коштів і визначити відсоток відшкодування частини оплати комунальних платежів на період карантину.

Він зазначив, що швидше за все компенсація торкнеться всіх громадян України, але попросив визначити категорії.

Крім того, стало відомо, що НКРЭКУ переглянула витрати на паливо у зв'язку з пониженням цін на газ і 17 березня прийняла рішення знизити тарифи для 22 компаній в Україні, які постачають тепло. В середньому тарифи опустяться на 11,7% у порівнянні з січнем 2020 року.

"Зокрема, для Київтеплоенерго тариф на виробництво теплоенергії для населення знижено з 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львівтеплоенерго (ТЕЦ-1) - 1026,12 до 810,32", - повідомили в прес-службі регулятора. Більш детально можна подивитися документі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців чекає неприємний сюрприз у платіжках за комунальні послуги.

Цільова мобілізація та картки на продукти: положення НС в Київській області Правила карантину в Україні: що потрібно знати про обмеження і штрафи
Новини України карантинКиївкоммунальные платежи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся