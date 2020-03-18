Українцям  компенсують частину комунальних платежів через карантин

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комунальні платежі зростуть через те, що люди залишаються в дома

Кабінет міністрів планує компенсувати громадянам певний відсоток комунальних платежів, які зростуть через те що люди будуть перебувати вдома на карантині. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Шмигаль дав доручення Мінекономіки прорахувати суму коштів та категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні.

"Тобто ми постановою ввели карантин. Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", - сказав він.

За його словами, Мінекономіки має опрацювати доручення голови уряду за три дні.

"Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму яка необхідна, за необхідності категорії громадян або сказати, що це має бути для всіх без виключення... На черговий Кабмін винести пропозиції", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, нарахування за житлово-комунальні послуги в Україні в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж в грудні 2019 року.