Карантин в Украине: новые тарифы на тепло и компенсация за коммунальные услуги

Коммунальные услуги в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине компенсируют затраты на коммунальные услуги во время карантина

Карантин в Украине был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Большинство работников были отправлены по домам, в городах закрыли ТРЦ и большинство заведений, остановлено междугородное сообщение железнодорожным транспортом, авиа и автобусами.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, государство возьмет на себя часть оплаты за коммунальные услуги в тот период, который украинцам придется провести дома. Он объяснил, что будет разработан механизм частичной компенсации расходов на коммунальные услуги ввиду того, что люди будут оставаться дома и потреблять больше ресурсов.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - подчеркнул премьер-министр Украины и дал поручение Министерству социальной политики, Минфину и Минэкономики рассчитать сумму средств и определить процент возмещения части оплаты коммунальных платежей на период карантина.

Он отметил, что скорее всего компенсация коснется всех граждан Украины, но попросил определить категории.

Кроме того, стало известно, что НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо в связи с понижением цен на газ и 17 марта приняла решение понизить тарифы для 22 компаний в Украине, которые поставляют тепло. В среднем тарифы опустятся на 11,7% по сравнению с январем 2020 года.

"В частности, для Киевтеплоэнерго тариф на производство теплоэнергии для населения снижен с 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львовтеплоэнерго (ТЭЦ-1) - с 1026,12 до 810,32", - сообщили в пресс-службе регулятора. Более детально можно посмотреть в документе.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев ждет неприятный сюрприз в платежках за коммунальные услуги.