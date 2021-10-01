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Карантин в Україні можуть скасувати: Ляшко уточнив деталі

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П'ятниця 01 жовтня 2021 08:29
Карантин в Україні можуть скасувати: Ляшко уточнив деталі Фото: Карантин в Україні можуть скасувати (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Україні через коронавірус можуть скасувати зовсім. Але є умова - для цього в країні повинні отримати щеплення 70% громадян.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Карантин скасують?

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, то ми можемо повторити позитивний приклад Великобританії й Данії, які при таких рівнях охоплення вакцинацією скасували карантинні обмеження і, незважаючи на цифри, їх система охорони здоров'я спокійно справляється", - сказав Ляшко.

Про дітей мова не йде

За словами міністра охорони здоров'я, зараз не йдеться про вакцинацію дітей і підлітків. Йдеться тільки про щеплення для дорослого населення, незважаючи на те, що виробники деяких препаратів дозволили застосовувати їх для дітей від 12 років.

Локдауну не буде

На цьому ж брифінгу Ляшко оцінив ймовірність тотального локдауну в країні. Він вважає, що для цього поки ніяких передумов немає. За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.

"Про жорсткий карантин або локдаун не йдеться", - повідомив він.

Раньше у МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт у "жовтих" та "червоних" зонах карантину.

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