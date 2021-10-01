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Карантин в Украине могут отменить: Ляшко уточнил детали

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Пятница 01 октября 2021 08:29
Карантин в Украине могут отменить: Ляшко уточнил детали Фото: Карантин в Украине могут отменить (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Украине из-за коронавируса могут отменить совсем. Но есть условие - для этого в стране должны получить прививки 70% граждан.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Карантин отменят?

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры, их система здравоохранения спокойно справляется”, - сказал Ляшко.

Про детей речь не идет

По словам министра здравоохранения, сейчас не идет речь о вакцинации детей и подростков. Говорится только о прививках для взрослого населения, несмотря на то, что производители некоторых препаратов разрешили применять их для детей от 12 лет.

Локдауна не будет

На этом же брифинге Ляшко оценил вероятность тотального локдауна в стране. Он считает, что для этого пока никаких предпосылок нет. По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сообщил он.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина.

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