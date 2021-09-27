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Посилення карантину в Україні: як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 08:48
Посилення карантину в Україні: як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах карантину. Поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".

"Жовта" зона

В цій зоні обмеження для транспорту не передбачені, повідомив Кузін.

"Червона" зона

Для регіонів червоного рівня повноваження щодо встановлення обмежень в громадському транспорті покладено на регіональні комісії ТЕБ та НС.

"Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області. Але поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде", - повідомив головний санітарний лікар.

Він пояснив, що повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

"Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, однак абсолютно логічно запровадити натомість більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу", - заявив Кузін.

Це контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання та відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті.

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