Карантин в Україні можуть послабити: названо терміни

Карантин в Україні через коронавірус можуть послабити. В уряді прогнозують оптимістичний сценарій, згідно з яким до кінця місяця хворі COVID-19 мають одужати, а динаміка зараження знизиться.

Прем'єр Денис Шмигаль наголошує, що тільки в цьому випадку обмежувальні заходи можна буде пом'якшити.

Як розповів глава Кабміну у своєму Telegram-канал, ослаблення карантину через пандемію коронавіруса можливо через три тижні.

Також чиновник зазначив, що оголошені 3 квітня обмеження - посилення правил - повинні перешкодити хвороби поширюватися далі.

"За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то наприкінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр розповів, як пом'якшення обмежувальних заходів може відбуватися і в які етапи.

Люди працездатного віку зможуть піти на роботу

Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту.

Дані заходи дозволять уряду вже напочатку травня почати рестарт економіки.

Як повідомлялося раніше, в Україні посилюють карантин від 6 квітня - заходи діятимуть по 24 квітня. Що забороняють робити і як будуть карати порушників - розповідав Styler.

Також ми писали про те, що за прогнозом глави МВС Арсена Авакова, карантин в Україні можуть продовжити ще мінімум на два місяці.