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У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:19
У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Послаблення відбудеться за умови зниження захворюваності

У Кабінеті міністрів України допускають послаблення карантину через пандемію коронавірусу у кінці квітня. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у своєму відеозверненні у Telegram.

Він підкреслив, що послаблення відбудеться за умови зниження захворюваності.

"За нашими розрахунками за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження мають завадити хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів", - запевнив глава Кабміну.

За його словами, цей процес буде відбуватися у кілька етапів.

"На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликає українців утриматися від шашликів, від прогулянок парками на найближчі 3-4 тижні у зв'язку з посиленням карантину в Україні. Так, КМУ підтримав постанову, якою забороняється пересування по вулицях більше двох осіб, крім випадку супроводу дітей.

Як писало РБК-Україна, уряд планує посилити карантинні заходи в Україні, анонсував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, відповідне рішення Кабміну буде незабаром оприлюднено.

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