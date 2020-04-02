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Карантин в Україні: кому додатково дозволили працювати в квітні

STYLERЖиття    02.04.2020 - 14:42
Карантин в Україні: кому додатково дозволили працювати в квітні
В Україні розширили список тих, кому можна працювати в умовах карантину (Колаж РБК-Україна)

В умовах карантину в Україні розширили список, кому дозволять знову працювати

Карантин в Україні запровадили з метою недопущення поширення коронавірусу. Спочатку всіх відправили по домівках до 3 квітня, а потім продовжили цей термін до 24 квітня. Крім того, в уряді не виключають, що карантинні заходи доведеться продовжити.

В Україні припинена робота метро, міжміського та міжнародного транспорту, робота більшості торгових точок і ресторанів. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, зоотоварам, АЗС та ритуальним послугам.

Однак, як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, в список дозволених видів господарської діяльності внесли зміни на період карантину.

Додатково дозволили:

  • Продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі й для тракторів та іншої с/г техніки.
  • Продаж добового молодняку свійської птиці.
  • Функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі й ломбардів, кредитних спілок.

Для бізнесу в Кабінеті міністрів надали ряд рекомендацій, які будуть сприяти зменшенню черг та скупчення відвідувачів в магазинах.

  • Роботу аптек запропоновано перевести на цілодобове обслуговування.
  • Допускати відвідувачів в торгові зали в розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5 метрової відстані між покупцями.

"Ми працюємо над тим, щоб в умовах карантину забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Прийняті зміни пом'якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів і підсилюють виконання введених протиепідемічних заходів", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юристи дали пояснення з приводу штрафів за відсутність масок в громадських місцях.

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