Карантин в Украине: кому дополнительно разрешили работать в апреле

В Украине расширили список тех, кому можно работать в условиях карантина (Коллаж РБК-Украина)

В условиях карантина в Украине расширили список, кому разрешат снова работать

Карантин в Украине ввели с целью недопущения распространения коронавируса. Изначально всех отправили по домам до 3 апреля, а потом продлили этот срок до 24 апреля. Кроме того, в правительстве не исключают, что карантинные меры придется продлить.

В Украине приостановлена работа метро, междугороднего и международного транспорта, работа большинства торговых точек и ресторанов. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, зоотоварам, АЗС и ритуальным услугам.

Однако, как сообщается на сайте Кабинетов министров, в список разрешенных видов хозяйственной деятельности внесли изменения на период карантина.

Дополнительно разрешили:

Продажу запчастей для транспортных средств, в том числе и для тракторов и другой с/х техники.

Продажу суточного молодняка домашней птицы.

Функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе и ломбардов, а также кредитных союзов.

Для бизнеса в Кабинете министров предоставили ряд рекомендаций, которые будут способствовать уменьшению очередей и скопления посетителей в магазинах.

Работу аптек предложено перевести на круглосуточное обслуживание.

Допускать посетителей в торговые залы в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между покупателями.

"Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий", - прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, ранее мы писали о том, что юристы дали объяснение по поводу штрафов за отсутствие масок в общественных местах.