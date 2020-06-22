У Львівській області продовжили карантин і запустили транспорт

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Голова ОДА зазначив, що карантин в регіоні не осляюбляют

У Львівській області карантинні заходи продовжили до 30 червня. На цю ж дату призначено наступне засідання обласної комісії ТЕБ та НС, де буде визначатися подальша доля карантину".

Про це на брифінгу заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Крім того, на засіданні комісія прийняла рішення відновити пасажирські перевезення, передає прес-служба Львівської ОДА.

Обласна комісія сформувала особливі правила для відновлення перевезень. Зокрема, заборонено перебувати в громадському транспорті без масок або респіраторів, а кількість пасажирів не може перевищує кількість сидячих місць.

При цьому голова ОДА Максим Козицький заявив, що карантин в області не ослаблений, а дозвіл на перевезення викликано тим, що тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, що викликає значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень.

Нагадаємо, з 22 червня набрала чинності нова методологія оцінювання епідеміологічної ситуації в регіонах.

Крім того, в Україні підтвердили 681 новий випадок коронавіруса, з яких 200 - у Львівській області.

Додамо, що в МОЗ назвали причину спалаху COVID-19 у Львівській області.

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Автор: РБК-Україна