Карантин в Україні: інструкція для тих, хто повернувся з-за кордону

Українці, які повернулися з-за кордону, повинні в обов'язковому порядку піти на самоізоляцію
Карантин в Україні введено з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. За офіційними даними на 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу в 12 областях, 4 людини померли.
У зв'язку з тим, що в Україну повертаються громадяни, які перебували в інших країнах, міністр інфраструктури Владислав Криклій дав докладну інструкцію для тих, хто повернувся з-за кордону. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Він наголосив, що всі служби України працюють для того, щоб усі громадяни могли повернутися додому. МЗС надає консульську допомогу, Мінінфраструктури забезпечує логістику, МОЗ обстежує всіх громадян, а поліція контролює дотримання правил ізоляції та карантину.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні прийняли закон "Про коронавірус" і визначили штрафи за порушення правил карантину.