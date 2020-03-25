Карантин в Україні: інструкція для тих, хто повернувся з-за кордону

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українці, які повернулися з-за кордону, повинні в обов'язковому порядку піти на самоізоляцію

Карантин в Україні введено з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. За офіційними даними на 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу в 12 областях, 4 людини померли.

У зв'язку з тим, що в Україну повертаються громадяни, які перебували в інших країнах, міністр інфраструктури Владислав Криклій дав докладну інструкцію для тих, хто повернувся з-за кордону. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що всі служби України працюють для того, щоб усі громадяни могли повернутися додому. МЗС надає консульську допомогу, Мінінфраструктури забезпечує логістику, МОЗ обстежує всіх громадян, а поліція контролює дотримання правил ізоляції та карантину.

При поверненні з-за кордону українці повинні:

При перетині кордону України всі підписують документ про згоду на самоізоляцію. За порушення передбачається відповідальність. Також всім видається пам'ятка про правила самоізоляції.

Після перетину кордону всі пасажири проходять температурний скринінг.

Порядок дій при підвищеній температурі громадян:

При виявленні підвищеної температури тіла проводиться медико-санітарний огляд та експрес-тестування.

Протягом 14 днів організовується і ведеться медико-санітарне спостереження.

Контроль за дотриманням правил самоізоляції проводить Національна поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні прийняли закон "Про коронавірус" і визначили штрафи за порушення правил карантину.