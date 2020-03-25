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Карантин в Україні: інструкція для тих, хто повернувся з-за кордону

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 12:55
Карантин в Україні: інструкція для тих, хто повернувся з-за кордону
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українці, які повернулися з-за кордону, повинні в обов'язковому порядку піти на самоізоляцію

Карантин в Україні введено з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. За офіційними даними на 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу в 12 областях, 4 людини померли.

У зв'язку з тим, що в Україну повертаються громадяни, які перебували в інших країнах, міністр інфраструктури Владислав Криклій дав докладну інструкцію для тих, хто повернувся з-за кордону. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що всі служби України працюють для того, щоб усі громадяни могли повернутися додому. МЗС надає консульську допомогу, Мінінфраструктури забезпечує логістику, МОЗ обстежує всіх громадян, а поліція контролює дотримання правил ізоляції та карантину.

При поверненні з-за кордону українці повинні:

  • При перетині кордону України всі підписують документ про згоду на самоізоляцію. За порушення передбачається відповідальність. Також всім видається пам'ятка про правила самоізоляції.
  • Після перетину кордону всі пасажири проходять температурний скринінг.

Порядок дій при підвищеній температурі громадян:

  • При виявленні підвищеної температури тіла проводиться медико-санітарний огляд та експрес-тестування.
  • Протягом 14 днів організовується і ведеться медико-санітарне спостереження.
  • Контроль за дотриманням правил самоізоляції проводить Національна поліція.

Карантин в Україні: інструкція для тих, хто повернувся з-за кордонуНагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні прийняли закон "Про коронавірус" і визначили штрафи за порушення правил карантину.

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