Карантин в Украине: инструкция для тех, кто вернулся из-за границы

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы, которые вернулись из-за границы, должны в обязательном порядке уйти на самоизоляцию

Карантин в Украине введен с целью недопущения распространения коронавируса по стране. По официальным данным на 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса в 12 областях, 4 человека скончались.

В связи с тем, что в Украину возвращаются граждане, которые находились в других странах, министр инфраструктуры Владислав Криклий дал подробную инструкцию для тех, кто вернулся из-за границы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все службы Украины работают для того, чтобы все граждане могли вернуться домой. МИД предоставляет консульскую помощь, Мининфраструктуры обеспечивает логистику, МОЗ обследует всех граждан, а полиция контролирует соблюдение правил изоляции и карантина.

При возвращении из-за границы украинцы должны:

При пересечении границы Украины все подписывают документ о согласии на самоизоляцию. За нарушение предусматривается ответственность. Также всем выдается памятка о правилах самоизоляции.

После пересечения границы все пассажиры проходят температурный скрининг.

Порядок действий при повышенной температуре граждан:

При выявлении повышенной температуры тела проводится медико-санитарный осмотр и экспресс-тестирование.

В течение 14 дней организовывается и ведется медико-санитарное наблюдение.

Контроль за соблюдением правил самоизоляции проводит Национальная полиция.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине приняли закон "О коронавирусе" и определили штрафы за нарушение правил карантина.