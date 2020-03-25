Карантин в Украине: инструкция для тех, кто вернулся из-за границы

Украинцы, которые вернулись из-за границы, должны в обязательном порядке уйти на самоизоляцию
Карантин в Украине введен с целью недопущения распространения коронавируса по стране. По официальным данным на 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса в 12 областях, 4 человека скончались.
В связи с тем, что в Украину возвращаются граждане, которые находились в других странах, министр инфраструктуры Владислав Криклий дал подробную инструкцию для тех, кто вернулся из-за границы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все службы Украины работают для того, чтобы все граждане могли вернуться домой. МИД предоставляет консульскую помощь, Мининфраструктуры обеспечивает логистику, МОЗ обследует всех граждан, а полиция контролирует соблюдение правил изоляции и карантина.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине приняли закон "О коронавирусе" и определили штрафы за нарушение правил карантина.